Fire fornærmet etter ran i Oslo – en tatt kvelertak på

Politiet søker etter mellom seks og ti maskerte personer etter ran av jakker og penger på Storo i Oslo.

Innenriks

NTB NTB
Publisert
Lesetid: < 1 min

Fire personer har status som fornærmet, og politiet søker etter sju eller åtte maskerte personer som løp fra stedet, opplyser politiet.

– Vi er på Storsenteret utenfor McDonalds hvor fire yngre personer er blitt frastjålet blant annet to jakker og noe penger. I tillegg er en blitt tatt kvelertak på, sier operasjonsleder Roy Langengen i politiet.

Foreldrene til tre av de fornærmede er varslet.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 19.25 mandag kveld.

(©NTB)

maskerte personer ran politiet oslo nyheter storo innenriks
Powered by Labrador CMS