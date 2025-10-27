Fire fornærmet etter ran i Oslo – en tatt kvelertak på

Fire personer har status som fornærmet, og politiet søker etter sju eller åtte maskerte personer som løp fra stedet, opplyser politiet.

– Vi er på Storsenteret utenfor McDonalds hvor fire yngre personer er blitt frastjålet blant annet to jakker og noe penger. I tillegg er en blitt tatt kvelertak på, sier operasjonsleder Roy Langengen i politiet.

Foreldrene til tre av de fornærmede er varslet.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 19.25 mandag kveld.

