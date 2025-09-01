Finner tonen med politiske rivaler
Simen Velle skjerper seg ekstra mot én politisk motstander, han ler godt med en annen. Og han har funnet en alliert som han stoler på.
Simen Velle har vært leder av FpU siden 2022. Her avbildet i forbindelse med et portrettintervju i Dagsavisen i fjor sommer.
Foto: Mode Steinkjer
Innenriks
Når var din
politiske oppvåkning?
– På videregående
da jeg begynte å lese om frihet og liberale verdier, og etter hvert meldte meg
inn i FpU.