Si­men Vel­le har vært le­der av FpU si­den 2022. Her av­bil­det i for­bin­del­se med et por­trett­in­ter­vju i Dags­avi­sen i fjor som­mer. Foto: Mode Stein­kjer

Når var din po­li­tis­ke opp­våk­ning?

– På vi­de­re­gå­en­de da jeg be­gyn­te å lese om fri­het og li­be­ra­le ver­di­er, og et­ter hvert meld­te meg inn i FpU.