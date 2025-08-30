Finanstopper ber Solberg trekke seg hvis Høyre taper valget

Leder i Høyre (H) Erna Solberg uttalte denne uken at det ikke er realistisk at Sylvi Listhaug (Frp) blir statsminister. Ole Martin Wold / NTB

Alle tre er også mindre imponert over Solbergs håndtering av statsministerspørsmålet på borgerlig side.

– Håpløs tilnærming fra Erna. Når Solberg snakker maktspill, snakker Listhaug matpriser, skriver Kjartan Aas i en SMS til E24.

Eiendomsmilliardæren har flyttet til Sveits. Han sier han ikke er imponert over Solberg, og mener hun er mer redd for Listhaug enn hun er for strømprisene.

Han svarer «ja» på spørsmål om Solberg bør trekke seg om Høyre taper valget.

Annonse

Han får støtte fra forvalter Jan Petter Sissener.

– Det er ikke et spørsmål. Trekker hun seg ikke, så blir hun kastet, sier han.

Også IT-milliardær Rune Syversen deler samme syn, og han sier det bør slippe yngre krefter til hvis høyresiden taper valget.

NTB har vært i kontakt med Solbergs rådgiver Cato Husabø Fossen, som sier de ikke har noen kommentarer til saken.