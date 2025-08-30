Finanstopper ber Solberg trekke seg hvis Høyre taper valget
Sveits-utflytter Kjartan Aas, forvalter Jan Petter Sissener og IT-milliardær Rune Syversen ber alle Erna Solberg trekke seg hvis høyresiden ikke vinner valget.
Innenriks
Alle tre er også mindre imponert over Solbergs håndtering av statsministerspørsmålet på borgerlig side.
– Håpløs tilnærming fra Erna. Når Solberg snakker maktspill, snakker Listhaug matpriser, skriver Kjartan Aas i en SMS til E24.
Eiendomsmilliardæren har flyttet til Sveits. Han sier han ikke er imponert over Solberg, og mener hun er mer redd for Listhaug enn hun er for strømprisene.
Han svarer «ja» på spørsmål om Solberg bør trekke seg om Høyre taper valget.
Han får støtte fra forvalter Jan Petter Sissener.
– Det er ikke et spørsmål. Trekker hun seg ikke, så blir hun kastet, sier han.
Også IT-milliardær Rune Syversen deler samme syn, og han sier det bør slippe yngre krefter til hvis høyresiden taper valget.
NTB har vært i kontakt med Solbergs rådgiver Cato Husabø Fossen, som sier de ikke har noen kommentarer til saken.
Kandidaten
-
Farens sykdom tente gnisten
Kirsti Bergstø (SV)
-
Endret mening da hun selv ble mamma
Guri Melby (V)
-
– Da var jeg stolt av å være politiker
Erna Solberg (H)
-
– Sunt å ha evnen til å endre meninger
Himanshu Gulati (Frp)
-
– Vær raus! Særlig mot ferske politikere
Trygve Slagsvold Vedum (Sp)
-
– Norge har ingenting å skamme seg over
Kjell Erik Eilertsen (INP)
-
– Det er noe vi aldri skulle ha gjort
Ida Lindtveit Røse (KrF)
-
– Lov å endre mening
Hege Christine Bjørkmann (H)
-
Mener norsk landbruk trenger et «totalløft»
Jonatan Hurthi (KrF)
-
Forveksles ofte med Sp-politiker
Mahmoud Farahmand (H)
-
Snakker ikke «politikerspråk»
Amrit Kaur (Rødt)
-
To politikere gjør ham ekstra skjerpet
Ola Svenneby (H)
-
«Frykter» én politisk motstander
Tobias Stokkeland (MDG)
-
Kommer best overens med Frp-politiker
Marian Hussein (SV)
-
Hyller SV-politiker: – Fantastisk
Jon Helgheim (Frp)
-
Det stolteste politiske øyeblikket
Jenny Kleppe (Sp)
-
– Satt lenge på gjerdet
Andreas Aukland (MDG)
-
Sier ja takk til atomkraft
Remi Sølvberg (Rødt)
-
Mest opptatt av melkekvota
Nils Forren (Sp)
-
Vil ha flere i barnehagen
Torbjørn Vereide (Ap)
-
– Hadde politikerforakt
Seher Aydar (Rødt)
-
Vil få Norge inn i EU
Stig Vaagan (V)
-
Provosert av hungersnød
Andreas Sjalg Unneland (SV)
-
Fra Tøyen til Tinget
Agnes Viljugrein (Ap)
-
Den unge Venstre-veteranen
Ane Breivik (V)