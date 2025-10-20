Fikk medhold i Lagmannsretten: – Er satt en strek for kvikksølvsakene

En tidligere tannhelsesekretær var eksponert for kvikksølv i over 20 år. Nå tros hun av Lagmannsretten. Paul S. Amundsen / NTB

Trengte man tannfylling før i tiden, det vil si før 80-tallet og i noen år etter, var sannsynligheten stor for at fyllingen besto av amalgam – en blanding av kvikksølv og et annet metallpulver.

Det var gjerne tannhelsesekretæren som blandet sammen dette. Men å bruke kvikksølv ble forbudt i Norge i 2008. I årene før hadde bekymringene rundt helseproblemer knyttet til bruk av kvikksølv økt.