Fikk medhold i Lagmannsretten: – Er satt en strek for kvikksølvsakene

Alle mente hun var eksponert for kvikksølv og at plagene hennes lignet kvikksølvskade. Staten mente likevel at det ikke var yrkessykdom.

En tidligere tannhelsesekretær var eksponert for kvikksølv i over 20 år. Nå tros hun av Lagmannsretten.

Innenriks

Ninni Bjørlo Lærum Journalist
Publisert
Lesetid: 3 min

Trengte man tannfylling før i tiden, det vil si før 80-tallet og i noen år etter, var sannsynligheten stor for at fyllingen besto av amalgam – en blanding av kvikksølv og et annet metallpulver. 

Det var gjerne tannhelsesekretæren som blandet sammen dette. Men å bruke kvikksølv ble forbudt i Norge i 2008. I årene før hadde bekymringene rundt helseproblemer knyttet til bruk av kvikksølv økt.

