FHI: Nordmenn lever stadig lenger – men ikke alle ekstra leveårene er friske

Norge har hatt en positiv økning i levealder, men også mange som lever flere år med kroniske sykdommer inn i alderdommen. Gorm Kallestad / NTB

Norge får stadig en eldre befolkning, og befolkningen har økt siden 2010, ifølge SSB. Antall eldre forventes å øke med nesten 60 prosent fram til 2050.

Men levealderen øker raskere enn friske leveår, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI). Nye tall fra det globale sykdomsbyrdeprosjektet viser at det er store forskjeller i hvilke sykdommer som gir tap av friske leveår.

Blant de over 70 år skyldes over halvparten av sykdomsbyrden hjerte- og karsykdom, kreft og nevrologiske sykdommer.

Ønsker flere friske leveår

– Resultatene viser også at økningen i forventede friske leveår fra 1990 til 2023 ikke har vært like sterk som økningen i forventet levealder. Dette er viktig kunnskap i forhold til målet om en friskere befolkning. Da kan vi ikke bare se på de sykdommene som forårsaker dødelighet, men også de sykdommene som gir redusert helse gjennom hele livsløpet, sier Ann Kristin Knudsen, direktør for Senter for sykdomsbyrde ved FHI.

Lever lengre med kronisk lidelse

Sykdomsbyrden i Norge, målt i antall tapte friske leveår, har siden 2010 økt med 11 prosent. Økningen skyldes at vi har blitt en større og eldre befolkning, der aldring har bidratt mest, ifølge FHI.

– Selv om vi har hatt en positiv økning i levealder, har vi også mange som lever flere år med kroniske sykdommer inn i alderdommen. Fordelen er at vi vet en del om hva som er risikofaktorer for mange av disse sykdommene, og at det derfor er et godt potensial for forebygging som kan gi friskere leveår også blant eldre, sier Knudsen.