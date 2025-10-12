Fem omkom i frontkollisjon i Tromsø – tre av dem var 18 år

Kø ved sperringene på Hundbergan på E8 utenfor Tromsø. Ulykken skjedde litt lenger fram. Ingen biler på bildet var involvert i ulykken. Are Medby / Bladet Nordlys / NTB

– Allerede i første melding ble det fort klart at det var snakk om en veldig alvorlig ulykke, og samtlige nødetater rykket ut med svært mye ressurser, opplyste operasjonsleder Henrik Melsbø på en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Flere medier sendte direkte fra pressekonferansen.

Operasjonslederen sier at det var tre menn på 18 år i den ene bilen, som alle omkom. Denne bilen var trolig på vei nordover i retning Tromsø.

I den andre bilen var det en mann og to kvinner i 50–60-årene. Mannen og én kvinne er bekreftet omkommet.

Annonse

Den andre kvinnen ble fraktet til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø med ukjent skadeomfang. Denne bilen var trolig på vei sørover i retning Ramfjorden.

– Det vi vet er at det har vært en front-mot-front-ulykke. Hendelsesforløpet og hvorfor det har skjedd, er det for tidlig å si noe om, sier Melsbø til NTB.

Etterforskes videre

Søndag ettermiddag var saken fortsatt under etterforskning, og politiet har i løpet av dagen gjort nye undersøkelser på stedet.

Annonse

– Vi ønsker å rette en stor takk til sivile som kom til stedet og varslet om ulykken, og utførte førstehjelp fram til nødetatene kom fram. De har gjort en formidabel innsats i en forferdelig tragedie, sier operasjonslederen.

Politiet opplyser at de tre ungdommene som omkom, kommer fra en liten bygd utenfor Tromsø som heter Ramfjord.

– Tromsø kommune er i dialog med utviklingslaget i Ramfjord for å følge opp både bygda og venner i Ramfjord, sier politiets stasjonssjef i Tromsø, Anita Hermansen.

Personene i den andre bilen har tilhørighet i Tromsø kommune, og pårørende følges opp av kommunen.

Annonse

Skjedde i 80-sone

Operasjonslederen forteller at det var regnvær og våte kjøreforhold da ulykken skjedde, men at det er for tidlig å si noe om det har hatt innvirkning på det som har skjedd.

Politiet kan heller ikke si noe om fart eller andre forhold.

– Veien er åpnet for ordinær trafikk, sier Melsbø.

Annonse

Avisen iTromsø skriver at da deres reporter kom til ulykkesstedet lå bilene rundt 80 meter fra hverandre på samme side av veien. Begge hadde store skader i front og det var ikke synlige bremsespor på veien.

Det er ikke midtdeler på veien på ulykkesstedet. Ulykken skjedde i en 80-sone rett før midnatt natt til søndag.

Ordføreren: – Tragisk

Ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) i Tromsø forteller til Nettavisen at kommunen har satt kriseteam.

Annonse

– Mine tanker går til de pårørende, som må ha det forferdelig i dag, sier Wilhelmsen.

– Det er først og fremst tragisk, sier han.

Flere kirker åpne

Biskop i Nord-Hålogaland bispedømme, Stig Lægdene, sier til NRK at tre prester har vært på arbeid gjennom natten slik at de pårørende ble varslet så fort som mulig.

Annonse

– Jeg synes det som har skjedd er utrolig trist og vondt, sier han.

– Dette er en veldig stor ulykke med veldig mange berørte.

Søndag avholdes det markeringer med forbønn i samtlige kirker i Tromsø, opplyser bispedømmet. Det vil videre bli åpen kirke etter hvert.

Tromsdalen kirke vil ha åpent fra klokken 18 søndag kveld, der folk fra kommunens kriseteam vil være til stede ved siden av kirkens ansatte.

Annonse

Ulykkesutsatt

E8 i Troms, som er innfartsveien til Tromsø, er en svært ulykkesutsatt veistrekning der det har skjedd mange dødsulykker de siste årene.

Nordlys skriver at nattens ulykke er blant de mest alvorlige trafikkulykkene i landsdelen de siste årene, og den mest alvorlige på E8 siden 2011 – da fem mennesker mistet livet i Lavangsdalen etter en kollisjon mellom en buss og en personbil.

Avisen har laget en oversikt over andre dødsulykker på E8 de siste årene:

Annonse

November 2021: En eldre mann mistet livet etter en kollisjon mellom en personbil og en lastebil på E8 ved Hundbergan i Tromsø.

Januar 2021: To personer omkom i en frontkollisjon på E8 i Lavangsdalen. Seks personer fordelt på tre biler var involvert.

Januar 2020: En 19 år gammel mann døde i en ulykke mellom en personbil og et vogntog ved Nordkjosbotn.

Mars 2017: En 80 år gammel mann mistet livet og to ble alvorlig skadet ved Lauksletta.

Mars 2016: En person mistet livet og to ble skadet etter en kollisjon mellom to personbiler og en lastebil ved Hundbergan.

Juli 2011: En gutt (13) og en kvinne (56) døde i en frontkollisjon i Ramfjord.

Januar 2011: Fem personer omkom i en kollisjon mellom en personbil og en buss i Lavangsdalen.