Fem av ti savnede soldatene til rette i god behold – det letes videre etter de fem andre

Det er satt i gang en stor leteaksjon i Finnmark etter at ti soldater ikke kom tilbake fra en øvelse i Sør-Varanger. Et redningshelikopter fra Banak i Porsanger er sendt ut for å delta i søket. Foto: flightradar24.com / Skjermdump / Handout / NTB

– Man har funnet fem av ti soldater i god behold. Tre kom til avtalt oppmøtested, mens to ble funnet av Sar-Queen i søksområdet. For disse fem har øvelsen tatt lengre tid enn planlagt. Det søkes videre etter de fem siste soldatene, skriver politiet i politiloggen rundt klokka 19.45.

– Jeg kan bekrefte at det er søk etter personell som er savnet, sa oberstløytnant og pressevakt Vegard Norstad Finberg ved Forsvarets operative hovedkvarter til Aftenposten tidligere torsdag kveld.

Skulle meldt seg

Politiet opplyste først at soldatene skulle vært tilbake klokka 7, men dette stemmer ikke, ifølge Forsvaret.

Annonse

Derimot skulle de melde seg for sin egen avdeling når de kom til gitte punkter i terrenget. Det var manglende innmelding som førte til leteaksjonen.

– Soldatene var på en såkalt escapeøvelse, der det trenes i å skjule seg uten å bli oppdaget. Det letes nå i terrenget, sier Finberg.

Han vil ikke si hvilken avdeling soldatene tilhører.

Soldatene ble meldt savnet klokka 16.37.

Annonse

– Det er iverksatt en leteaksjon etter melding om at ti soldater ikke er kommet tilbake etter en øvelse i området Bugøynes. Politi, norske redningshunder, Røde Kors, Forsvaret, politiets droner og Sar-Queen er nå i søk, skriver operasjonsleder Jørgen Haukland Hansen i politiloggen.

Godt vær

Politiet opplyste til NTB at det hele kunne skyldes en misforståelse.

– Vi har to hovedteorier: Enten har de misforstått oppmøtetidspunkt, eller det har skjedd noe. Siden det siste kan være tilfelle, har vi gått ut i en full leteaksjon, sa operasjonslederen til NTB.

Annonse

Været i området er bra, og soldatene skal ha vært godt kledd.

– Vi søker akkurat nå i området sør for E6 i Varangerbotn, sier redningsleder Jakob Carlsen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til NRK.

Det ble satt i gang en stor leteaksjon i Finnmark etter at ti soldater ikke kom tilbake fra en øvelse i Sør-Varanger. Fem av dem har kommet til rette i god behold. Et redningshelikopter fra Banak i Porsanger delta i søket videre.