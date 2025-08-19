Fellesbadingens paradis

Mot slutten av 1920-tallet i Norge hadde modernistiske tanker om sunnhet, rekreasjon og mentalhygiene fått stort gjennomslag. Fremtidsoptimismen hersket og ønsket var en mer moderne og frigjort livsstil med fokus på natur, frihetsfølelse og nytelse. Bading var en stor del av dette. Luft, lys og solbad, i kombinasjon med sjøbad og grønne omgivelser førte til sunne kropper og positive tanker. Dette i kombinasjon med en rekke fysiske aktiviteter skulle sørge for en befolkning som ble sterkere og mer motstandsdyktige mot sykdommer.

1920-årenes bademote åpnet opp for mye mer frihet. Damene pakket gjerne med seg kjoler for soling, badesandaler og strandkapper, både stramme og vide hatter for å tilbringe lange dager ved stranden. Ukjent/Oslo byarkiv

Oslo og Aker kommune gikk sammen om å sette i orden Paradisbukten for byens befolkning. Her er parkarbeiderne i gang med rengjøring langs standen. Ukjent/Oslo byarkiv

Som konsekvens strømmet Oslo og Akers befolkning til sjøen for å bade, nyte og trene. Årevis med gradvis forurensing gjennom industri og skipsfart, samt innføring av vannklosettet, hadde gjort det indre havnebassenget uegnet til bading. For å få seg et bad søkte folk utover i fjorden. Myndighetene hang seg på og så gevinsten i å etablere badeanlegg, samtlige drevet fram av den såkalte «Badesaken» som hadde som mål å fremme bading og badekultur i landets befolkning. Båter ble etablert for å frakte de badende ut til øyene og til de nye badeanleggene.

I tillegg til badeanlegg trakk befolkningen til de mange strendene. Her var det ingen inngangspenger og på varme sommerdager myldret det av folk på svaberg, gressletter og sandstrender.

I starten var badingen svært kjønnsdelt, med egne adskilte områder for kvinner og menn, men utover på 20-tallet fikk fellesbadingen mer og mer aksept. En slik fellesstrand var Paradisbukten.

Helt til 1928 foregikk badelivet i Paradisbukten uten noen form for kontroll. Tilstrømningen av badende ble etter hvert så stor at Bygdøy henvendte seg til myndighetene i Oslo og Aker kommune og ba om at de tok ansvar.

Våren 1929 fikk man gjennom Bygdøy kongsgårds forvalter beskjed om at hele stranden fra kronprinsens eiendom sydøst for Paradisbukten til Bygdø sjøbad i nord, ble stilt til disposisjon for Oslo og Akers befolkning. Forutsetningen var at hele Kongeskogen og stranden ble fredet for bil- og motorsykkelkjøring og at kommunene stilte med vakt i badetiden og nødvending opprenskning i skogen og på stranden. Kommunene Oslo og Aker inngikk i et samarbeid og vedtok å bruke 12.000 kroner sommeren 1930 til påfylling av sand i Paradisbukten, istandsettelse og det nødvendige vaktholdet.

Tiltaket var en umiddelbar suksess og de neste tre somrene økte strandens popularitet betraktelig. Sommeren 1933 telte vaktmennene 161.000 besøkende i løpet av juni, juli og august.

I et leserinnlegg i Ullern Avis fredag 5. mai 1933 spekulerer arkitekt Henning Klouman i hvorfor nettopp denne stranden hadde blitt «Oslo østkants yndlingssted»:

«Bukten er bred og vid, har en herlig flat strand, bak denne strand dels busker dels fjellknauser hvor adgangen til skjult av og påkledning er forholdsvis lett, og bak denne herlighet et bevokset høideparti som slutter med en liten sommerrestaurant. Det hele er noget av det mest ideelle for utflukt en varm dag som tenkes kan».

De mange furutrærne ga plass til hvile og piknik på solfylte dager i 1936. Ukjent/Oslo byarkiv

Særlig de naturlige mulighetene for å skjule seg under av og påkledning ser ut til å være avgjørende for Klouman. «De glade tyveårene» hadde kvittet seg med de tverrstripete trikotbadedraktene fra 1890-årene. De aller dristigste damene hadde nå enklere badedrakter med større utringning og idealet var å fremstå som sunn. Strandplaggene som gikk over badedrakten var gjerne svært fargerike og rutete og stripete stoffer ble satt sammen til et effektfullt uttrykk.

