Feil bjørn kan være felt i Finnmark – jakten bringes inn for retten

Siri Martinsen er leder i Noah, som krever stans i bjørnejakten i Finnmark. Her er hun under avdukingen av statuen av hvalrossen Freya i Frognerkilen i Oslo i 2023. Annika Byrde / NTB

Operasjonsleder Jørgen Haukeland Hansen i Finnmark politidistrikt meldte om fellingen like før klokka 22.30.

Statens naturoppsyn felte bjørnen på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Undersøkelser etter angrepet har hittil tydet på at bjørnen var en binne som mulig ville verne om bjørnungene sine. Fordi et menneske ble skadet, mener Miljødirektoratet likevel at det var riktig å felle bjørnen.

Kan være feil bjørn

Annonse

Ifølge VG kan det være feil bjørn som er felt tirsdag.

– I etterkant av fellingen ser vi at dette er en hannbjørn, ikke en binne, sier Jan Paul Bolstad i Statens naturoppsyn.

Han kan overfor avisa ikke bekrefte eller utelukke at dette er bjørnen som angrep en mann forrige uke.

– Ut fra opplysningen vi har om DNA-funn på stedet, så tyder det på at dette ikke er det individet vi er på utkikk etter, sier Bolstad.

Annonse

Han opplyser at det er veldig krevende å skille en hannbjørn fra en binne, men at det til en viss grad går an å vurdere basert på størrelse – selv om det er vanskelig.

Det var mandag forrige uke at en turgåer ble angrepet og bitt av en bjørn i Jarfjord i Finnmark. Mannen var ute på tur med hunden i nærheten av bebyggelse da han ble bitt i armen av bjørnen.

Går til retten

Tirsdag kveld fremmet NOAH og Foreningen Våre Rovdyr et krav om midlertidig forføyning for å få stanset bjørnejakten i Jarfjord i Finnmark. Kravet ble levert inn til Oslo tingrett via advokatfirmaet Selmer, opplyser organisasjonene.

Annonse

– Noah kan ikke se at det er noe faglig grunnlag for å skyte bjørnene, særlig når ikke dyret anses å utgjøre større fare enn andre dyr, og hendelsen kan forklares ut ifra uheldige omstendigheter, sier Siri Martinsen, leder i Noah – for dyrs rettigheter.

– Bjørnene er sterkt truet, og binner skal ha høy beskyttelse. Bestandsmålet i regionen er langt fra oppnådd. Forskere vi har snakket med, underbygger at det er meningsløst å skyte denne binna, som trolig er en 15 år gammel binne som aldri tidligere har vært involvert i noen hendelse og som åpenbart ikke var ute etter å reelt skade mennesker, men befant seg i en presset situasjon, sier Alette Sandvik leder i Foreningen Våre Rovdyr.