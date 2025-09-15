FBI-sjefen: DNA-bevis knytter den mistenkte Kirk-drapsmannen til åstedet

En politibetjent flytter på kjegler utenfor hjemmet til Tyler Robinson, som mistenkes for å stå bak drapet på Charlie Kirk. Foto: David Becker / AP / NTB

FBI-sjef Patel kom med uttalelsen mandag morgen, lokal tid, til TV-programmet «Fox & Friends» på Fox News.

– Jeg kan fortelle i dag at DNA-funnene på håndkleet som var knyttet rundt våpenet, og DNA-et på skrutrekkeren, er bekreftet for den mistenkte i varetekt, sa Patel.

Han referer da til skrutrekkeren som ble funnet ved åstedet, og skytevåpenet som politiet tror ble brukt til å skyte Kirk.

Den konservative aktivisten Charlie Kirk ble skutt og drept onsdag på et arrangement på universitetet i Utah. To dager etter drapet ble det kjent at 22 år gamle Tyler Robinson var pågrepet og mistenkt for drapet.

Annonse

Ifølge politiet har Robinson ikke samarbeidet med politiet så langt.

Ifølge myndighetene hoppet Robinson fra et tak før han rømte fra universitetscampusen kort tid etter skytingen. Ifølge dem løp ham gjennom et skogholt og inn i et nærliggende nabolag, og la igjen det håndkle-dekkede skytevåpenet i skogen.

Det er ikke kjent hva motivet bak drapshandlingen var.