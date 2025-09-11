FBI har offentliggjort bilde av person knyttet til Kirk-drapet

FBI har offentliggjort dette bildet av en person som omtales som å være «av interesse» i etterforskningen av drapet på Charlie Kirk. FBI sier derimot ingenting om at personen kan være gjerningsmannen. FBI / AP / NTB

– Vi ber publikum om hjelp til å identifisere denne personen som er av interesse, skriver FBI på X torsdag. Bildet viser en person, trolig en mann, iført en baseballcap, solbriller og mørke klær.

Gigantdusør

FBI kunngjorde torsdag kveld at de utlover en dusør på opp til 100.000 dollar for opplysninger som kan føre til at den eller de som står bak drapet, blir identifisert og pågrepet.

FBI sier imidlertid ikke at personen er den antatte gjerningsmannen, som fortsatt er på frifot.

Annonse

Kirk ble skutt og drept mens han deltok på et utendørsarrangement ved Utah Valley University i Utah onsdag.

Charlie Kirk snakker til studenter ved Utah Valley University kort tid før han ble skutt. Tess Crowley / The Deseret News via AP / NTB

Har funnet rifle

På en pressekonferanse tidligere på torsdagen opplyste FBIs spesialagent Robert Bohls at politiet har funnet en rifle som de mener er drapsvåpenet.

– Riflen ble funnet i et skogholt nær der gjerningspersonen hadde flyktet. FBI skal analysere våpenet, sa Bohls, som la til at politiet også har sikret seg avtrykk av sko og et avtrykk av en håndflate.

Annonse

FBI har mottatt over 130 tips i saken. De mener at drapet var målrettet og at det ikke er noen fare for allmennheten.

Hoppet fra tak

Ifølge FBI ankom gjerningspersonen universitetsområdet klokken 11.52 lokal tid og gikk opp på taket av en bygning der skuddene ble avfyrt. Etter å ha avfyrt skuddene, hoppet vedkommende ned fra taket og flyktet fra universitetsområdet til et nabolag.

FBI har gjennomsøkt nabolaget og snakket med beboerne.

Annonse

– Vi fortsetter å jobbe uten stans til vi finner personen som står bak drapet, sa Bohls.

Tildeles finhetsmedalje

Den 31 år gamle ytre høyre-aktivisten Charlie Kirk ledet organisasjonen Turning Point USA.

Hans ideologi var tett knyttet til Trump, og han hadde millioner av følgere i sosiale medier.

Annonse

Han støttet Trumps uriktige påstander om valgfusk etter tapet i presidentvalget i 2020 og brukte sin betydelige innflytelse til å angripe innvandrere og transpersoner.

Torsdag kunngjorde Trump at Kirk tildeles skal få presidentens frihetsmedalje posthumt. Medaljen er en av USAs to høyeste sivile utmerkelser.