FBI har offentliggjort bilde av person knyttet til Kirk-drapet
FBI har offentliggjort et bilde av en person de sier «er av interesse» i forbindelse med etterforskningen av drapet på Charlie Kirk.
Verden
– Vi ber publikum om hjelp til å identifisere denne personen som er av interesse, skriver FBI på X torsdag. Bildet viser en person, trolig en mann, iført en baseballcap, solbriller og mørke klær.
Gigantdusør
FBI kunngjorde torsdag kveld at de utlover en dusør på opp til 100.000 dollar for opplysninger som kan føre til at den eller de som står bak drapet, blir identifisert og pågrepet.
FBI sier imidlertid ikke at personen er den antatte gjerningsmannen, som fortsatt er på frifot.
Kirk ble skutt og drept mens han deltok på et utendørsarrangement ved Utah Valley University i Utah onsdag.
Har funnet rifle
På en pressekonferanse tidligere på torsdagen opplyste FBIs spesialagent Robert Bohls at politiet har funnet en rifle som de mener er drapsvåpenet.
– Riflen ble funnet i et skogholt nær der gjerningspersonen hadde flyktet. FBI skal analysere våpenet, sa Bohls, som la til at politiet også har sikret seg avtrykk av sko og et avtrykk av en håndflate.
FBI har mottatt over 130 tips i saken. De mener at drapet var målrettet og at det ikke er noen fare for allmennheten.
Hoppet fra tak
Ifølge FBI ankom gjerningspersonen universitetsområdet klokken 11.52 lokal tid og gikk opp på taket av en bygning der skuddene ble avfyrt. Etter å ha avfyrt skuddene, hoppet vedkommende ned fra taket og flyktet fra universitetsområdet til et nabolag.
FBI har gjennomsøkt nabolaget og snakket med beboerne.
– Vi fortsetter å jobbe uten stans til vi finner personen som står bak drapet, sa Bohls.
Tildeles finhetsmedalje
Den 31 år gamle ytre høyre-aktivisten Charlie Kirk ledet organisasjonen Turning Point USA.
Hans ideologi var tett knyttet til Trump, og han hadde millioner av følgere i sosiale medier.
Han støttet Trumps uriktige påstander om valgfusk etter tapet i presidentvalget i 2020 og brukte sin betydelige innflytelse til å angripe innvandrere og transpersoner.
Torsdag kunngjorde Trump at Kirk tildeles skal få presidentens frihetsmedalje posthumt. Medaljen er en av USAs to høyeste sivile utmerkelser.