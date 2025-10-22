– Fascismen står sterkere enn på 80 år
I USA ønsker president Donald Trump å ha all makt alene, og driver landet vekk fra demokratiet. – USA er på god vei mot fascisme, mener forfatter Jonas Bals.
Forfatter Jonas Bals er ute med boken «Sammen bekjemper vi fascismen».
Foto: Tom Vestreng
Donald
Trump gjør som han vil. Han overprøver dommere,
han straffeforfølger de som ikke er enige med ham, og han setter inn
nasjonalgarden i flere amerikanske byer for å skremme
befolkningen.
Og han er besatt av å vinne Nobels fredspris.
Fascistisk stat