Forfatter Jonas Bals er ute med boken «Sammen bekjemper vi fascismen». Foto: Tom Vestreng

Donald Trump gjør som han vil. Han overprøver dommere, han straffeforfølger de som ikke er enige med ham, og han setter inn nasjonalgarden i flere amerikanske byer for å skremme befolkningen.

Og han er besatt av å vinne Nobels fredspris.

Fascistisk stat