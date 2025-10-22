– Fascismen står sterkere enn på 80 år

I USA ønsker president Donald Trump å ha all makt alene, og driver landet vekk fra demokratiet. – USA er på god vei mot fascisme, mener forfatter Jonas Bals. 

Forfatter Jonas Bals er ute med boken «Sammen bekjemper vi fascismen».

Tom Vestreng
Donald Trump gjør som han vil. Han overprøver dommere, han straffeforfølger de som ikke er enige med ham, og han setter inn nasjonalgarden i flere amerikanske byer for å skremme befolkningen.

Og han er besatt av å vinne Nobels fredspris. 

Fascistisk stat

