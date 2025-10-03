Farevarsler om Amy oppjustert: – Større deler av Østlandet får mye regn

Ekstremværet Amy treffer Sør-Norge fredag. Meteorologene har sendt ut et utvidet rødt farevarsel. Yr / Handout / NTB

– Vi justerer litt på områdene på varslene, sier Marit Berger fra Meteorologisk institutt til NTB.

Hun sier at det ser ut til at vindkastvarslene på Sør-østlandet vil gå opp fra gult til oransje nivå. Også større deler av Østlandet vil få mye regn.

– Men i det store og det hele så er det jo mye av den samme situasjonen. Lavtrykket er på vei, det ser ut til å komme omtrent samme tidspunkt, samme plassering, sier hun.

Verst i Vestfold, Telemark og Agder

Vestfold, Telemark og Agder vil få det verste været.

– Så det området som har kraftigst vind, det er fortsatt deler av Vestfold, Telemark og Agder, særlig langs kysten, sier Berger.

Mesteparten av nedbøren vil Vestfold, Telemark og Agder få.

– Og så er det området med kraftigst nedbør, det ser ut til å være omtrent Vestfold, Telemark og helt sør i Buskerud som får mesteparten av nedbøren, sier hun.

– De får det mest intense på omtrent samme sted, sier hun.

Vent med ferien

– Hvis jeg skulle reise på ferie nå i helga, så ville jeg nok kanskje ventet til søndag før jeg dro, sier Berger.

Det er meldt dårlige kjøreforhold, og hun oppfordrer folk til å unngå å dra til plasser det er meldt verst vær.

Også i fjellet blir det dårlige kjøreforhold.

– Vi har et oransje varsel som dekker store deler av fjellområdene i Sør-Norge, sier hun og forklarer at det er meldt mye nedbør, i form av regn og snø, og mye vind på fjellet.

Snø ser det ut til at det vil komme særlig på Hardangervidda og nordover. Hun advarer mot snøfokk, som gir dårlig sikt.

Høy vannstand

– Det er jo i tillegg ventet at det kan bli høy vannstand, sier Berger.

Vannstandstoppen vil for det meste komme på søndag, men vannstanden blir fortsatt høy ut over mandagen.

– Så vi vil nok i løpet av dagen i dag også sende ut noen varsler om vannstand, sier hun.

Det blir høyest vannstand i Sør-Norge, der vil det komme farevarsel. Skagerrak-kysten og oppover langs Vestlandet er det allerede meldt høy vannstand.

– Men det er også mulig at det varselet vil dekke enda større områder, sier hun.