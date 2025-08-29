Farens sykdom tente gnisten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Når var din politiske oppvåkning?

– Det er flere ting, men en av grunnene til at jeg ble sosialist, er opplevelsen av sykdom i nær familie. Jeg erfarte hva helsevesenet, tjenester, fellesskap og velferd betyr i periodene av livet da man trenger det som mest.