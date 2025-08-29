Farens sykdom tente gnisten
Da faren til Kirsti Bergstø ble alvorlig syk, våknet sosialisten i henne.
Kirsti Bergstø har vært leder i Sosialistisk Venstreparti (SV) siden 2023.
Foto: Kenneth Stensrud
Innenriks
Når var din politiske oppvåkning?
– Det er flere ting, men en av grunnene til at jeg ble sosialist, er opplevelsen
av sykdom i nær familie. Jeg erfarte hva helsevesenet, tjenester, fellesskap og
velferd betyr i periodene av livet da man trenger det som mest.