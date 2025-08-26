Familien: – Tamima var bekymret når hun gikk på jobb

Bistandsadvokat for de etterlatte Anette Skjerven Arnkværn sier til Dagbladet at familien til drepte Tamima Nibras Juhar har et sterkt behov for svar.

– Vi er kjent med at Tamima skal ha fortalt at hun var bekymret når hun gikk på jobb på grunn av opplevelser med gjerningsmannen. Spørsmålet blir hva arbeidsgiver har visst, sier familien gjennom Arnkværn.

Ber om svar

– Familien må få visshet om hvem som har et ansvar, og samfunnet må være trygg på at tilsvarende tragedier kan forebygges i fremtiden. For de etterlatte er dette ikke bare et spørsmål om rettferdighet, men også om å hindre at andre arbeidstakere som jobber med barn og unge, utsettes for den samme risikoen, sier de til avisen.

Juhar (34) var alene på jobb da hun ble drept av en 18 år gammel beboer på botreningshjemmet som selskapet Gemt driver på Kampen i Oslo natt til søndag. Politiet har åpnet etterforskning mot Gemt for å kartlegge om selskapet har brutt arbeidsmiljøloven.

Daglig leder ved Gemt, Line Skavhaug, har ikke besvart NTBs henvendelser tirsdag.

Har beslaglagt kniv

Politiet bekrefter at de har beslaglagt en kniv som de mener er våpenet som ble brukt i Kampen-drapet natt til søndag.

– Vi har beslaglagt det vi mener er drapsvåpenet, og det dreier seg om en kniv. Beslaget ble gjort på siktede da han ble pågrepet, sier politiadvokat Oda Karterud til NTB.

Flere titalls mennesker samlet seg på Kampen mandag for å minnes 34 år gamle Tamima Nibras Juhar som ble drept på et hybeltiltak tilknyttet barnevernet natt til søndag. Foto: Javad Parsa / NTB

Karterud sier at kniven trolig er det eneste våpenet som er brukt, men at de fortsatt etterforsker om den siktede 18-åringen har hatt tilgang til flere våpen.

Politiet har oversikt

18-åringen som er siktet for drap med terrorhensikt, ble mandag varetektsfengslet i fire uker. Han har vært gjennom en primærpsykiatrisk undersøkelse, som politiet venter å få svar på innen en dag eller to.

Politiet har ikke holdepunkter for at det skal være flere fornærmede i saken. Samtidig pågår det en rekke vitneavhør, forteller Karterud.

– Vi ser på videoovervåking og henter inn annen informasjon. Det pågår fortsatt undersøkelser på åstedet, sier hun.

– Vi begynner å få en ganske god oversikt over det sentrale forløpet nå, men vi er fortsatt veldig tidlig i en stor etterforskning, sier Karterud.