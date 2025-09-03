Ryanair-ansatte får større bonuser om de fersker folk som har pakket for tung håndbagasje. Ordningen vil skape dårlig stemning, advarer en fagforening for tyske kabinansatte. Martin Meissner / AP / NTB

Ryanair-sjef Michael O'Leary vil øke bonusene for dem som oppdager bagasje som er for stor, fra 1,5 euro til 2,5 euro per kolli fra 1. november. Det er ingen maksgrense for bonusen, og også passasjerenes straffeavgift blir økt. 2,5 euro er drøyt 29 kroner etter dagens kurs.

Grepet vil gjøre boarding-prosessen raskere, mener Ryanair. Selskapet sier bagasjen lettere vil få plass i kabinen, og at dette vil føre til færre forsinkelser.

Ufo-sjef Joachim Vazquez Bürger tror tiltaket kan slå tilbake på Ryanair. Fagforeningen organiserer tyske kabinansatte.

– Man ødelegger stemningen før flygingen har startet når man går etter passasjerer som allerede er stresset, mener han. I tillegg kan disse sjekkene provosere ustyrlige passasjerer, folk hvis forstyrrende oppførsel kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, tror Bürger.