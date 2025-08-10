– Det har ikke vært enkelt å kombinere med full jobb, da jeg jobber turnus og videreutdanningen var mye arbeid. Jeg har barnebarn og føler at jeg måtte forsake mye. Den totale tids- og arbeidsbelastningen var stor, forteller Ann Kristin Halvorsen.



Barnepleieren ved Sykehuset Østfold har nylig brukt et skoleår på å etterutdanne seg til ammeveileder ved fagskole. Hun opplever etter kort tid at kompetansehevingen er nyttig i jobben, men det har kostet.

Stadig færre arbeidstakere er lystne på å gjøre som Halvorsen, viser YS sitt ferske arbeidslivsbarometer, som er en omfattende undersøkelse. Interessen for formell etter- og videreutdanning (EVU) har dalt jevnt og trutt siden 2009 og utgjør nå under halvparten av arbeidstakerne.