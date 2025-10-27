Evakuerte studenter: – Vi har ikke med oss noen ting

Dronebilder fra raset på Carl Berner i Oslo mandag morgen. Bevegelser ble observert på morgenen. Søndag kveld gikk det et omfattende jord- og steinras i en skråning ved en blokkbebyggelse. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Vi har ikke med oss noen ting. Vi har ikke klær, ingenting. Dette er ikke bra, sier Melissa Boi (21) til Avisa Oslo , som møter henne på hotellet Radisson Blu Alna.

Hun er student og er en av de mange som ble evakuert fra studentboligene nedenfor rasstedet søndag kveld. Mandag formiddag er det fortsatt høyst uklart når hun kan flytte hjem – eller i det hele tatt komme inn for å hente ting hun trenger. Hun forteller om en dramatisk kveld.

– Jeg satt og så på en film, og hørte plutselig et stort smell. Da jeg så ut, fløy det et helikopter over bygget, forteller hun.

I studentboligene bor det studenter fra hele landet – og fra utlandet. Blant dem Edward Worrall (25) fra England, som også forteller om en dramatisk opplevelse.

– Det var rett bak meg, og så hørte jeg en slags knaselyd. Da tenkte jeg at det sikkert ikke var noe, sier han til VG.

20 minutter senere fikk han en melding fra en kompis, der det sto «get out now». Da fikk han fart på seg.

– Da måtte jeg bare springe, og hadde ikke på meg noe.

Han fikk på seg bukse og sko, men droppet sokkene.

– En krevende situasjon

– Dette er en krevende situasjon for de berørte beboerne, så det er vårt aller viktigste fokus i dag: å kartlegge hvor de befinner seg, hva slags behov de har, sier kommunikasjonsdirektør Nina Langeland i Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) til NTB.

SiO får mange henvendelser fra beboerne, mest om praktiske spørsmål, for eksempel om man kan komme inn i boligen sin og hente ting. Dette sier Langeland er noe de må avklare med politiet, som de er i tett dialog med. SiO venter fortsatt på avklaring fra politiet når det gjelder situasjonen på stedet.

Ikke oversikt ennå

SiO samarbeider med Oslo kommune for å få oversikt over hvor mange studenter som er berørt. Raset søndag gikk i en skråning som ligger mellom Carl Berner studenthus i Hasleveien og flere boligblokker på oversiden i Sukkertoppveien. Mellom 300 og 400 personer ble evakuert.

Carl Berner studenthus i Hasleveien 9, 11 og 13 og har 290 studentboliger. Beboere i Hasleveien 9 og 11 er fortsatt evakuert, mens beboere i Hasleveien 13 kunne flytte tilbake søndag kveld. SiO har oppfordret beboere som har mulighet til å bo hos venner og familie, til å gjøre det inntil videre. Det er opprettet et evakuertsenter i regi av kommunen på Radisson Blu Alna, for dem som ikke har alternativer.

Tall i bevegelse

Ifølge Langeland er rundt 120 personer kommet til Radisson Blu Alna, og av dem skal rundt 70 prosent være studenter.

– Men dette er tall i bevegelse. Det kan være folk som har vært bortreist i helgen, som for eksempel kommer tilbake i dag. Senteret for berørte er oppe fremdeles, slik at studenter kan fortsette å komme dit. Vi har også folk både på hotellet og på skadestedet.

På sine nettsider skriver SiO at de kommer med oppdatert informasjon direkte til berørte beboere og på sio.no etter hvert som de får vite mer i løpet av dagen.