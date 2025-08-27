Tusenvis av palestinere har alt flyktet fra Gaza by av frykt for at Israel skal gjøre alvor av planen om å invadere byen med bakkestyrker. Jehad Alshrafi / AP / NTB

– Evakuering av Gaza by er uunngåelig, sier den israelske hærens arabiskspråklige talsperson Avichay Adraee på X.

– Derfor vil hver familie som flytter sørover, motta den mest sjenerøse humanitærhjelpen, noe det for tiden arbeides med, skier Adraee.

Ifølge ham er det er ledige områder sentralt og sør på Gazastripen der de som forlater Gaza by, kan slå seg ned.

– Den israelske hæren har alt begynt å slippe inn telt, gjøre forberedelser til matdistribusjon og legge ut vannledninger, sier han.

Annonse

FNs generalsekretær António Guterres er blant dem som sterkt har advart Israel mot en bakkeinvasjon i Gaza by.

– Avgjørelsen er en farlig eskalering og risikerer å ytterligere forverre de allerede katastrofale konsekvensene for millioner av palestinere, sa en talsperson for Guterres da den israelske planen ble kjent.

FN-eksperter erklærte nylig hungersnød nord på Gazastripen, der rundt en halv million palestinere nå lider av kritisk underernæring.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) er også blant dem som har reagert sterkt på Israels plan om å invadere Gazas største by.

Annonse

– Dette er en ytterligere opptrapping av en allerede katastrofal krig og setter en ekstremt hardt prøvet befolkning i ekstrem fare, sa han til NTB tidligere i måneden.

– Krigføringen bryter med helt sentrale prinsipper i folkeretten og må avsluttes umiddelbart, sa Eide.