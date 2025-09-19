EUs utenrikssjef om russiske kampfly i estisk luftrom: – En ekstremt farlig provokasjon

EUs utenrikssjef langer ut mot Russland etter at russiske kamplfy krenket estisk luftrom fredag. Foto: Nicolas Tucat/AFP

Ifølge den estiske regjeringen fløy tre russiske kampfly inn i landets luftrom uten tillatelse og ble der i tolv minutter.

Estland sier de har levert en protest til Russlands øverste diplomat i landet.

Russland har foreløpig ikke kommentert hendelsen.

– Enestående brutal

Annonse

Ifølge den estiske tabloidavisen Õhtuleht er dette fjerde gang russiske kampfly krenker estisk luftrom i år.

Estlands utenriksminister Margus Tsahkna kaller imidlertid fredagens hendelse enestående brutal.

– Russland har krenket estisk luftrom fire ganger i år, noe som i seg selv er uakseptabelt, men dagens krenkelse, der tre jagerfly gikk inn i vårt luftrom, er enestående brutal, sier han.

– Russlands økende grensetesting og aggresjon må møtes med rask forsterkning av økonomisk og politisk press.

Annonse

Flyene skal ikke ha hatt forhåndsgodkjenning og transponderne var slått av. Flyet skal heller ikke ha hatt toveis radiokommunikasjon med estiske flytrafikktjenester.

Nato og EU reagerer kraftig

– Dette er enda et eksempel på hensynsløs russisk oppførsel og Natos evne til å respondere, sa Natos talsperson Allison Hart i etterkant av hendelsen.

Nato bekrefter hendelsen, og sier at jagerfly fra Nato tok av og avskar de russiske flyene.

Annonse

EUs utenrikssjef Kaja Kallas sa at Vladimir Putin tester vestlige lands motstandskraft.

– Krenking av Estlands luftrom fra russiske militærfly er en ekstremt farlig provokasjon, sier Kallas.

Hun mener den russiske presidenten tester vestlig motstandskraft og kaller det en eskalering av spenningene i området.

– Vi må ikke vise svakhet, sier hun.