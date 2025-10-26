Europabevegelsen: Trine Lise Sundnes innstilt som ny leder

Trine Lise Sundnes, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, er innstilt som ny leder for Europabevegelsen. Kristian Horpestad/Ap

– Europabevegelsen er en spennende organisasjon som jeg ser fram til å bidra i, sier Trine Lise Sundnes til Altinget.no.

Hun sier hun finner det økende engasjementet rundt EU-spørsmålet motiverende og håper så mange som mulig tar stilling til norsk medlemskap.

– Jeg skal gjøre mitt for en faktabasert europadebatt, lover hun overfor Altinget.



Sundnes er medlem av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, og mener et tett forhold til EU er svært viktig, særlig nå.



– Vi har et historisk tett samarbeid med EU nå, tidene vi lever i krever det. Så har vi hatt 30 år med EØS-avtalen og jeg håper skremselspropagandaen rundt den kan legges helt død, har hun tidligere uttalt til Dagsavisen. – Det er ikke tvil om at EØS er hjørnesteinen i vårt samarbeid med Europa. Jeg håper også vi kan legge spørsmål om reforhandling av den død.



Ap har anbefalt sine medlemmer å stemme ja til et norsk EU-medlemskap, men landsmøtet mener imidlertid at det ikke er tid for en ny EU-debatt akkurat nå.



– Fint med fornyelse



Trine Lise Sundnes tar over ledervervet etter Heidi Nordby Lunde, som har ledet Europabevegelsen siden 2017, men nå takker for seg.

– Selv om det hadde vært morsomt å gå for tiårs-merket så er det fint med fornyelse og nytenking. Nå er tiden inne for å overlate stafettpinnen til en ny leder som får en mer robust, synlig og motivert organisasjon å bygge videre på, uttalte hun til Altinget tidligere i høst.



Ellers foreslås tidligere leder for Europeisk ungdom Knut Andre Sande gjenvalgt som nestleder, mens tidligere stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne (MDG) Rasmus Hansson foreslås som ny andre nestleder.

Europabevegelsens landsmøte arrangeres kommende fredag og lørdag.

Innstilling til nytt styre i Europabevegelsen Leder: Trine Lise Sundnes

Første nestleder: Knut Andre Sande

Andre nestleder: Rasmus Hansson

Styremedlem: Bjørne Grimsrud

Styremedlem: Leif Sande

Styremedlem: Hanna Bakke Jensen

Styremedlem: Fredrick Tønsvoll Mortvedt

Styremedlem: Siri Helene Hauge

Styremedlem: Nicoline Westervoll Wiederstrøm

Fortsatt klart nei til EU

Europabevegelsen har hatt en markant medlemsvekst etter at Donald Trump igjen ble innsatt som president i USA, men det er fortsatt et stabilt flertall mot norsk medlemsskap i EU. Opinions siste EU-måling utført i august viser at 55 prosent sier nei til norsk EU-medlemsskap, mens 33 prosent sier ja.

De fleste ja-stemmene i målingen kommer fra Venstre-, MDG-, Høyre- og Ap-velgere, mens de fleste nei-stemmene kommer fra velgerne til SV, KrF, Frp, Rødt og Sp.

