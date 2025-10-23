EU-toppmøtet lover støtte til Ukraina – men ikke erstatningslån

– I dag har toppmøtet gitt en viktig beskjed: EU forplikter seg til å adressere Ukrainas finansielle behov de neste to årene, inkludert forsvarsmessige og militære behov, skriver Costa på meldingsnettstedet X.

Vedtaket ble fattet med tommel opp fra 26 av 27 land. Bare Ungarn stemte nei.

Vedtaket kommer etter mange timer med krangling på toppmøtet om et erstatningslån til Ukraina på 140 milliarder euro, fordelt på tre år.

Lånet skulle etter planen finansieres med sikkerhet i fryste russiske midler i europeiske banker. Men Belgia, der storparten av midlene befinner seg, skal ha satt seg på bakbeina og insistert på at deres betingelser ikke var blitt møtt.

Annonse

Saken blir nå flyttet til det neste EU-toppmøtet i desember.

– Den politiske viljen er tydelig, og prosessen vil fortsette framover sier en EU-tjenesteperson til Politico.