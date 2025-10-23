EU har uansett forpliktet seg til å bistå Ukraina økonomisk i to år framover, sier EU-president Antonio Costa.

– I dag har toppmøtet gitt en viktig beskjed: EU forplikter seg til å adressere Ukrainas finansielle behov de neste to årene, inkludert forsvarsmessige og militære behov, skriver Costa på meldingsnettstedet X.

Vedtaket ble fattet med tommel opp fra 26 av 27 land. Bare Ungarn stemte imot.

Lånedrama

Saken om erstatningslånet til Ukraina på 140 milliarder euro, drøyt 1600 milliarder kroner, utviklet seg til å bli det store dramaet på høstens første EU-toppmøte.

Planen var å gi Ukraina et rentefritt lån, finansiert med sikkerhet i fryste russiske midler i den belgiske finansinstitusjonen Euroclear. Ukraina skulle rett og slett få et forskudd på erstatningen de vil kunne ha krav på når krigen en dag er over.

De fleste EU-landene er for ideen.

Men Belgia skal ha satt seg på bakbeina og insistert på at deres betingelser ikke var blitt møtt.

Frykter russiske reaksjoner

Belgia frykter både tap av tillit til sitt bankvesen og russiske straffereaksjoner.

– Det finnes en stor risiko. Vi kan bli rammet av enorme skadekrav, sa statsminister Bart De Wever på vei inn til EU-toppmøtet.

Forsikringer fra de andre landene om at de skulle ta sin del av risikoen, synes ikke å ha hjulpet.

Drøyt 200 milliarder euro fra den russiske sentralbanken ligger nedfryst i europeiske banker, 185 milliarder i Euroclear.

Skjøvet på

Saken blir nå skjøvet på til det neste EU-toppmøtet i desember.

– Den politiske viljen er tydelig, og prosessen vil fortsette framover sier en EU-tjenesteperson til Politico.

I de vedtatte konklusjonene fra torsdagens møte heter det at EU-lederne har «invitert» EU-kommisjonen til å legge fram ulike muligheter for finansiell støtte.

Opprinnelig het det at kommisjonen skulle legge fram et konkret forslag for hvordan et erstatningslån kunne gjøres juridisk og praktisk.

Ifølge EU-tjenestemenn er det ikke snakk om å konfiskere de russiske midlene, men at Euroclear gir Ukraina et lån med midlene som sikkerhet, skriver Guardian.