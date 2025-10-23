EU-toppmøtet lover støtte til Ukraina de neste to årene

– I dag har toppmøtet gitt en viktig beskjed: EU forplikter seg til å adressere Ukrainas finansielle behov de neste to årene, inkludert forsvarsmessige og militære behov, skriver Costa på meldingsnettstedet X.

Vedtaket kommer etter mange timer med krangling på toppmøtet om et erstatningslån til Ukraina på 140 milliarder euro.

Lånet skulle etter planen finansieres med sikkerhet i fryste russiske midler i europeiske banker. Men Belgia, der storparten av midlene befinner seg, skal ha satt seg på bakbeina.