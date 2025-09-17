EU-kommisjonen vil straffe Israel med toll

EUs utenrikssjef Kaja Kallas la onsdag fram forslaget fra EU-kommisjonen om sanksjoner mot Israel. Foto: AP / NTB

EU-kommisjonen skal legge fram en pakke med Israel-sanksjoner onsdag.

Blant disse er en frys av samarbeidsavtalen med Israel som blant annet gir tollfrihet for en rekke varer.

Overfor Euronews bekrefter EUs utenrikssjef Kaja Kallas at dette vil ramme 37 prosent av handelen mellom Israel og EU.

– Det er en betydelig mengde. Dette skrittet vil definitivt koste Israel, sier hun.

Vil presse Israel

EU er Israels største handelspartner. I 2024 utgjorde handelen nærmere 43 milliarder euro, nesten 500 milliarder kroner.

I sin tale til unionen for en uke siden varslet kommisjonspresident Ursula von der Leyen både handelssanksjoner og frys av bilateral pengestøtte til Israel.

Bakgrunnen for sanksjonene er Israels krigføring mot palestinerne på Gazastripen.

– Det som skjer i Gaza, har rystet verdens samvittighet, sa von der Leyen, som nå vil presse israelerne til å endre kurs.

Presses innenfra

Hun mener EU ikke lenger kan ignorere det som foregår, uten å miste all troverdighet.

EU-kommisjonen merker også presset innenfra: EU-ansatte har organisert seg og sendt åpne brev om at EU må skjerpe tonen overfor Israel, og over 200 tidligere EU-ambassadører og toppsjefer har åpent kritisert handlingslammelsen.

Palestina-saken har også eksplosiv kraft innad i mange EU-land, sier en EU-kilde til NTB.

EU-land skeptiske

Men sanksjonspakken må godkjennes av EUs medlemsland, og det kan by på problemer.

Land som Tyskland, Ungarn og Tsjekkia er nemlig lite villige til å stramme til overfor Israel.

Et vedtak krever imidlertid ikke enstemmighet, men kvalifisert flertall, det vil si at minst 15 av landene som representerer minst 65 prosent av EUs befolkning, gir tommel opp.

Israel har reagert kraftig på planene om sanksjoner. I et brev til von der Leyen tirsdag skriver Israels utenriksminister Gideon Saar at tiltak som å innstille handelskonsesjoner, er «uforholdsmessige» og «uten sidestykke», ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA.