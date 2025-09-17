EU-kommisjonen vil straffe Israel med toll
Innføring av toll på varer fra Israel er blant sanksjonene EU-kommisjonen foreslår som svar på Gaza-krigen og bosettervolden på Vestbredden.
Verden
EU-kommisjonen skal legge fram en pakke med Israel-sanksjoner onsdag.
Blant disse er en frys av samarbeidsavtalen med Israel som blant annet gir tollfrihet for en rekke varer.
Overfor Euronews bekrefter EUs utenrikssjef Kaja Kallas at dette vil ramme 37 prosent av handelen mellom Israel og EU.
– Det er en betydelig mengde. Dette skrittet vil definitivt koste Israel, sier hun.
Vil presse Israel
EU er Israels største handelspartner. I 2024 utgjorde handelen nærmere 43 milliarder euro, nesten 500 milliarder kroner.
I sin tale til unionen for en uke siden varslet kommisjonspresident Ursula von der Leyen både handelssanksjoner og frys av bilateral pengestøtte til Israel.
Bakgrunnen for sanksjonene er Israels krigføring mot palestinerne på Gazastripen.
– Det som skjer i Gaza, har rystet verdens samvittighet, sa von der Leyen, som nå vil presse israelerne til å endre kurs.
Presses innenfra
Hun mener EU ikke lenger kan ignorere det som foregår, uten å miste all troverdighet.
EU-kommisjonen merker også presset innenfra: EU-ansatte har organisert seg og sendt åpne brev om at EU må skjerpe tonen overfor Israel, og over 200 tidligere EU-ambassadører og toppsjefer har åpent kritisert handlingslammelsen.
Palestina-saken har også eksplosiv kraft innad i mange EU-land, sier en EU-kilde til NTB.
EU-land skeptiske
Men sanksjonspakken må godkjennes av EUs medlemsland, og det kan by på problemer.
Land som Tyskland, Ungarn og Tsjekkia er nemlig lite villige til å stramme til overfor Israel.
Et vedtak krever imidlertid ikke enstemmighet, men kvalifisert flertall, det vil si at minst 15 av landene som representerer minst 65 prosent av EUs befolkning, gir tommel opp.
Israel har reagert kraftig på planene om sanksjoner. I et brev til von der Leyen tirsdag skriver Israels utenriksminister Gideon Saar at tiltak som å innstille handelskonsesjoner, er «uforholdsmessige» og «uten sidestykke», ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA.
Samarbeidsavtalen mellom EU og Israel
- Avtalen trådte i kraft i juni 2000. I 2010 ble den utvidet til også å omfatte landbruksprodukter, som fikk tollfrihet.
- I artikkel 2 i samarbeidsavtalen heter det at relasjonen skal være «grunnlagt på respekt for menneskerettigheter og demokratiske prinsipper». Dersom den ene parten bryter med dette, har den andre rett til å suspendere avtalen.
- EU er Israels største handelspartner. Over 30 prosent av all israelsk eksport går til EU.
- Motsatt er Israel helt nede på 31. plass på lista over EUs handelspartnere.
- I 2024 hadde handelen mellom EU og Israel en verdi på 42,6 milliarder euro, nærmere 500 milliarder kroner.
- Maskiner og transportutstyr samt kjemikalier utgjør hoveddelen av den israelske eksporten til EU.
Kilde: EU-kommisjonen