EU forbereder ny sanksjonspakke mot Russland

EU jobber med å få på plass en 19. sanksjonspakke mot Russland, i tett samarbeid med USA, melder EU-president António Costa.

EU-president António Costa.

NTB-Reuters
Tidligere har Bloomberg meldt at sanksjonene EU vurderer, retter seg mot rundt seks russiske banker og energiselskaper.

Pakken kan også innebære at EU retter seg mot Russlands betalings- og kredittkortsystemer og kryptovalutabørser, samt ytterligere restriksjoner for landets oljehandel, heter det fra Bloomberg, som har snakket med kilder med kjennskap til saken.

