EU forbereder ny sanksjonspakke mot Russland
EU jobber med å få på plass en 19. sanksjonspakke mot Russland, i tett samarbeid med USA, melder EU-president António Costa.
Tidligere har Bloomberg meldt at sanksjonene EU vurderer, retter seg mot rundt seks russiske banker og energiselskaper.
Pakken kan også innebære at EU retter seg mot Russlands betalings- og kredittkortsystemer og kryptovalutabørser, samt ytterligere restriksjoner for landets oljehandel, heter det fra Bloomberg, som har snakket med kilder med kjennskap til saken.