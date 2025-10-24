Meta og Tiktok kan bli straffet med harde bøter om de ikke imøtekommer EU-kommisjonen, som etterlyser mer data. Jeff Chiu / AP / NTB

Selskapene beskyldes blant annet for ikke å ha gitt forskere tilstrekkelig innsyn i sine data, noe de er forpliktet til.

I ytterste konsekvens kan selskapene få bøter på opptil 6 prosent av sin globale omsetning. Men begge får mulighet til å forsvare seg og endre praksis for å unngå bøter.

Meta eier blant annet Facebook og Instagram, og kommisjonen mener at de sammen med Tiktok ikke har gitt tilstrekkelig innsyn i dataene deres, noe de er forpliktet til under det digitale tjenestedirektivet (DSA).

– Våre demokratier er avhengige av tillit. Det betyr at plattformene må styrke brukerne, respektere deres rettigheter og åpne systemene sine for granskning, sa visepresident i EU-kommisjonen Henna Virkkunen.

Meta er også under etterforskning for anklager om at de kan ha brutt loven om manglende beskyttelse av mindreårige mot avhengighetsskapende algoritmer.