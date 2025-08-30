EU ber USA revurdere visumnekt til palestinere

EUs utenrikssjef ber USA revurdere beslutningen om å nekte visum til palestinere til årets møte i FNs hovedforsamling. Her sammen med Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen i København. Emil Nicolai Helms / Ritzau Scanpix via AP / NTB

– I lys av de eksisterende avtalene mellom FN og FNs vertsland ber vi om at denne beslutningen revurderes, sa Kallas etter et møte mellom EUs utenriksministre i København lørdag.

Utenriksministrene er imidlertid ikke blitt enige om tiltak for å presse Israel til å endre kurs i Gaza, trass i den stadig forverrede humanitære situasjonen for flere millioner palestinere.

– Ikke alle land er med om bord, sier Kallas uten å peke på hvilke land som er imot en hardere kurs.