EU ber USA revurdere visumnekt til palestinere
EUs utenrikssjef Kaja Kallas ber USA omgjøre beslutningen om å nekte visum til palestinere under årets møte i FNs hovedforsamling,
Verden
– I lys av de eksisterende avtalene mellom FN og FNs vertsland ber vi om at denne beslutningen revurderes, sa Kallas etter et møte mellom EUs utenriksministre i København lørdag.
Utenriksministrene er imidlertid ikke blitt enige om tiltak for å presse Israel til å endre kurs i Gaza, trass i den stadig forverrede humanitære situasjonen for flere millioner palestinere.
– Ikke alle land er med om bord, sier Kallas uten å peke på hvilke land som er imot en hardere kurs.