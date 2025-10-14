EU bekymret over meldinger om drap og sammenstøt i Gaza

Ødelagte bygninger i Gaza by. EU er bekymret over meldinger om at flere er drept av Hamas i Gaza etter at våpenhvilen trådte i kraft. Foto: Jehad Alshrafi / AP / NTB

– EU er bekymret over meldingene vi har sett om at flere er døde i Gaza på grunn av sammenstøt mellom Hamas og gjengmedlemmer, sier en talsperson for EUs utenrikssjef Kaja Kallas.

– Vi oppfordrer alle parter om å beherske seg og ikke ta del i aktiviteter som kan true våpenhvilen, sier talspersonen, som understreker at Hamas ikke kan ha en rolle i styringen av Gaza og at gruppen må avvæpnes.

Flere drept

I en video som begynte å sirkulere på nett sent mandag kveld, blir flere menn dratt inn i midten av en folkemengde, tvunget ned på kne og skutt av Hamas-krigere. En kilde fra Hamas sier at videoen er ekte.

Annonse

Palestinske sikkerhetskilder sier at flere titalls personer har blitt drept i sammenstøt mellom Hamas og deres motparter de siste dagene.

Det meldes også om at flere personer er drept av israelske styrker.

Ifølge Gazas helsedepartement ble fem personer drept av en drone i Gaza by, mens én ble drept og én såret i et luftangrep i Khan Younis.

Hamas anklager Israel for brudd på våpenhvilen. Israels militære har sagt de åpnet ild mot flere personer som skal ha krysset den såkalte «gule linjen» – en grense for den første israelske tilbaketrekningen i henhold til USAs plan.

Annonse

Midlertidig tillatelse

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har gjentatte ganger sagt at krigen ikke kan stanse før Hamas gir fra seg både våpen og kontrollen over Gaza. Det har Hamas avvist, noe som har ført til en stans i tidligere fredsprosesser.

USAs president Donald Trump sa mandag at Hamas midlertidig har fått lov til å holde orden.

– De ønsker å stanse problemene, og de har vært åpne om det, og vi ga dem godkjennelse for en periode, sa han.

Annonse

Kilder i Hamas sa mandag til Reuters at de kommer til å gå etter personer som har samarbeidet med Israel, samt væpnede plyndrere og narkolangere.

Våpenhvilen mellom Israel og Hamas på Gazastripen trådte i kraft på fredag.