Etter toppmøtet: – Trump oppnådde svært lite

President Donald Trump sammen med Russlands president Vladimir Putin etter avslutningen av den felles pressekonferansen etter toppmøtet på Joint Base Elmendorf – Richardson i Alaska, fredag. Foto: Drew Angerer/AFP/NTB

USAs president Donald Trump sier en avtale om å avslutte krigen i Ukraina kan være innen rekkevidde etter toppmøtet med Russlands president Vladimir Putin i Anchorage i Alaska natt til lørdag norsk tid.

– Jeg tror vi er ganske nær en avtale. Men Ukraina må godta den, sa Trump til Fox News i et intervju etter møtet med Putin.

– Ukraina må godta den. Jeg mener, president Zelenskyj må godta den, la han til.

Da var det ikke kjent om Trump hadde orientert Zelenskyj om samtalene.

Annonse

Om hvor nær en avtale kan være sa Trump:

– Hvis jeg er virkelig nær, sier jeg 50-50, fordi så mange ting kan skje. Men jeg tror president Putin ønsker å løse problemet.

Da han ble spurt om hvilket råd han ville gi Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj etter Alaska-toppmøtet, svarte han:

– Han må inngå en avtale. Russland er en veldig stor makt, og det er ikke de.

Annonse

– Trump oppnådde svært lite

– Putin vant klart, sier Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton, etter fredagens møte mellom Trump og Putin.

Bolton sier til CNN at det var tydelig hvem som gikk seirende ut av møtet mellom Trump og Putin.

– Trump tapte ikke, men Putin vant klart, sier Bolton.

Annonse

Han sier Trump ikke kom ut av samtalene med noe annet enn flere møter, mens Putin kom langt på vei med å gjenopprette forholdet til USA.

– Han unngikk sanksjoner. Han står ikke overfor en våpenhvile. Neste møte er ikke fastsatt og Zelenskyj ble ikke informert om noe av dette før pressekonferansen.

– Det er langt fra over, men jeg vil si at Putin oppnådde det meste av det han ønsket. Trump oppnådde svært lite, sa Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver.

Orban: – Verden er et tryggere sted i dag



Annonse

Ungarns statsminister Viktor Orban hyller møtet mellom Trump og Putin, og mener det vitner om stor framgang.

– I mange år har vi sett verdens to største atommakter tære på samarbeidet og sende ufine meldinger fram og tilbake. Det har nå tatt slutt, skriver Orban, en av få russiskvennlige statsledere i Europa, i sosiale medier lørdag.

– I dag er verden et tryggere sted enn det var i går, fortsetter Orban.

Orban er en av få russiskvennlige regjeringsledere i Europa.

Annonse

– Trump fikk ingenting fra Putin

Demokratenes leder i Senatet i USA langer ut mot Donald Trump etter møtet med Putin, og kaller det et spill for galleriet.

– I dag rullet Trump ut den røde løperen for den autoritære kjeltringen Vladimir Putin. I stedet for å stå sammen med Ukraina og våre allierte, sto Trump skulder til skulder med en autokrat som har terrorisert det ukrainske folket og verdenen i flere år, sier Chuck Schumer i en uttalelse.

Schumer er leder for de demokratiske senatorene, som for tiden er i mindretall.

Annonse

Møtet førte altså ikke til noen konkret avtale eller forpliktelser for Russland, men Trump skal møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Washington mandag.

– I første omgang ser det ut som Trump ga Putin legitimitet, verdensscenen, null ansvar – og fikk ingenting tilbake, sier Schumer.

– Frykten vår er at dette ikke var diplomati – men kun teater, sier han.

– Endelig et glimt av håp



Annonse

President Donald Trumps innsats har brakt oss nærmere en slutt på Russlands krig i Ukraina enn noen gang før, mener Storbritannias statsminister Keir Starmer.

I en uttalelse sier Starmer at neste skritt må være samtaler som involverer Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Storbritannia og andre europeiske land er klare for å støtte «den neste fasen», ifølge Starmer. Han er glad for at USA er åpen for å bidra med sikkerhetsgarantier til Ukraina som del av en fredsavtale.

Starmer var en av de europeiske lederne som snakket på telefon med Trump og Zelenskyj lørdag morgen, i etterkant av Trumps møte med Putin.

Annonse

Også Italias statsminister Giorgia Meloni deltok i telefonsamtalen.

– Endelig er det et glimt av håp om å diskutere fred i Ukraina, sier hun i en uttalelse.

Setter pris på Trumps innsats

I en felles uttalelse sier europeiske ledere at de setter pris på Donald Trumps innsats for å få slutt på Russlands angrepskrig og oppnå fred i Ukraina.

Uttalelsen kom i etterkant av telefonsamtalen mellom Trump, Zelenskyj og en rekke europeiske ledere.

– Neste steg nå må være videre samtaler som inkluderer president Zelenskyj, heter det.

I tillegg til Starmer og Meloni, deltok Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz i samtalen, ifølge en talsperson for EU-kommisjonen.

Det gjorde også Finlands president Alexander Stubb, Italias statsminister Giorgia Meloni, Polens president Karol Nawrocki, Natos generalsekretær Mark Rutte og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.

– Vi er også klare for å jobbe med president Trump og president Zelenskyj for et trilateralt møte med europeisk støtte, uttaler de.

Samtidig sier de i uttalelsen at Russland ikke kan ha en vetorett mot Ukrainas vei til medlemskap i EU og Nato, samt at de ikke aksepterer at internasjonale grenser kan endres med makt.

– Vi vil fortsette å stramme inn sanksjoner og videre økonomiske tiltak for legge press på Russlands krigsøkonomi inntil det er en rettferdig og varig fred, heter det.

Uttalelsen er blant annet signert av von der Leyen, Macron og Merz.

Zelenskyj: Skal møte Trump

Volodymyr Zelenskyj sier han mandag skal møte Donald Trump og «diskutere alle detaljene angående å avslutte drepingen og krigen».

– Jeg er takknemlig for invitasjonen, skriver Zelenskyj på meldingstjenesten X lørdag morgen.

Han skriver at han hadde en telefonsamtale med Donald Trump som varte i en og en halv time, i etterkant av Trumps møte med Putin i Alaska.

I samtalen ble Zelenskyj informert om hovedpunktene i møtet mellom Trump og Putin.

Første del av samtalen var kun mellom Zelenskyj og Trump. En rekke europeiske ledere ble deretter med i diskusjonen.

På X skriver Zelenskyj at han og Trump skal «diskutere alle detaljene angående å avslutte drepingen og krigen». Møtet finner sted i USAs hovedstad Washington mandag.

Zelenskyj skriver også at han støtter forslaget om et felles møte mellom USA, Russland og Ukraina.

Russiske myndigheter sier på sin side at et slikt toppmøte mellom Trump, Putin og Zelenskyj så langt ikke er blitt diskutert.

Ifølge Zelenskyj er det kommet positive signaler fra USA om sikkerhetsgarantier til Ukraina.