– Dette bør ærlig talt ikke komme som noen overraskelse! Dette har ligget i kortene en stund. Når partiet skal rigge seg for en ny periode, og vi skal løfte oss inn mot fremtidige valg, så blir det ikke under min ledelse, sa Høyre-leder Erna Solberg. Etter snart 22 fantastiske og og givende år som partileder, åtte av dem som statsminister, har jeg besluttet at Høyre må finne en ny leder, sa Erna Solberg til den fremmøtte pressen etter at det fem timer lange sentralstyremøtet i Høyre var over litt etter klokken 16. Møtet ble avhold på Radissson Blu Airport Hotel ved Gardermoen. Der, utenfor møterom Vallhall 2, endte altså på sett og vis Ernas Solbergs lederskap i Høyre.

– Jeg har i dag bedt Høyres sentralstyre om å kalle inn til landsmøte i 2026. Der skal Høyre velge en ny partiledelse og landsmøtet vil bli avholdt 13-15 februar for å gjøre dette, opplyste Solberg saklig.