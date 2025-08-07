Etikkråd-sjefen: Ikke rigget for ekstremtilfeller som Gaza

– Vi må prioritere og er ikke satt opp for å ha full oversikt over hele porteføljen til enhver tid, sier Brandtzæg til Dagens Næringsliv.

Nå må Etikkrådet og oljefondet gjennomgå alle fondets investeringer i Israel, på direkte ordre fra finansminister Jens Stoltenberg (Ap). «Ekstremtilfeller som Gaza» er blant de tingene rådet kommer til å gjennomgå, bekrefter Brandtzæg.

Kontroversene rundt investeringer oljefondet har gjort i israelske selskaper som har tjent godt på krigen i Gaza, har vist at rådet ikke er godt nok rigget, mener rådslederen.

– For eksempel fikk vi en interessant rapport om denne saken i slutten av juni, dagen før alle gikk på ferie, skriver Brandtzæg på spørsmål om hvordan Etikkrådet er rigget for å håndtere Israels pågående angrep på Gaza.

Annonse

– Vi er ikke satt opp da til å hive oss rundt og handle på det, selv om vi gjerne skulle ha gjort det. For krigen tar jo ikke pause, sier han.

Vanligvis kan vurderinger rundt ett enkelt selskap ta mer enn et år å ferdigstille, ifølge Brandtzæg. Først når Etikkrådets anbefalinger er klare, presenteres de for Norges Banks hovedstyre, som eventuelt beslutter utelukkelse.

(NTB)