Kjell Magne Bondevik brukte livet på å bygge KrF. Nå er partiet i krise.
FOTO: Oscar Alexander Undahl
Portrett
Et liv i sentrum
Han skulle bli prest, men ble statsminister. Nå er Kjell Magne Bondevik 77 år, og like forelsket i kona og KrF som da han var tenåring.
Han har møtt paven, sagt nei til USA og ledet landet gjennom
kriser. I dag finner jeg Kjell Magne Bondevik innerst i en
sofakrok på en kafé i Kolbotn.
Hendene som en gang håndhilste på presidenter, løfter
kaffekoppen med roen til en som ikke lenger trenger å forhandle med verden.
Bondevik har stått i kriser – også personlige. I 1998 ble han
som sittende statsminister sykemeldt med depresjon.