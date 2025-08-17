Et liv i sentrum

Kjell Magne Bondevik brukte livet på å bygge KrF. Nå er partiet i krise. FOTO: Oscar Alexander Undahl

Han har møtt paven, sagt nei til USA og ledet landet gjennom kriser. I dag finner jeg Kjell Magne Bondevik innerst i en sofakrok på en kafé i Kolbotn.

Hendene som en gang håndhilste på presidenter, løfter kaffekoppen med roen til en som ikke lenger trenger å forhandle med verden.

Bondevik har stått i kriser – også personlige. I 1998 ble han som sittende statsminister sykemeldt med depresjon.