Georgiere har protestert i lange tider mot landets regjering. Så langt har det vært til ingen nytte. Foto: Vano Shlamov/AFP/NTB

– Det er et fullstendig frontalangrep på demokratiet der. Myndighetene har kastet masken, sier John Færseth til Dagsavisen.



Han snakker om Georgia, det lille landet ved Svartehavet, med naboer som Russland og Tyrkia.

Lørdag 4. oktober er det lokalvalg i Georgia. Regjeringspartiet Georgisk Drøm planlegger åpent å forby hele opposisjonen etter at valget er unnagjort.