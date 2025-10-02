– Et fullstendig frontalangrep på demokratiet

Lørdag holder Georgia lokalvalg. – Det ser dessverre ganske svart ut, sier forfatter John Færseth.

Georgiere har protestert i lange tider mot landets regjering. Så langt har det vært til ingen nytte.

Kenneth Lia Solberg
Journalist
– Det er et fullstendig frontalangrep på demokratiet der. Myndighetene har kastet masken, sier John Færseth til Dagsavisen.

Han snakker om Georgia, det lille landet ved Svartehavet, med naboer som Russland og Tyrkia. 

Lørdag 4. oktober er det lokalvalg i Georgia. Regjeringspartiet Georgisk Drøm planlegger åpent å forby hele opposisjonen etter at valget er unnagjort. 

