Estland ber om hastemøte i FNs sikkerhetsråd etter russiske kampfly over Finskebukta

Estland har bedt om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd mandag for å diskutere det landet sier er åpenbare russiske krenkelser av estisk luftrom over Finskebukta.

Estlands utenriksminister Margus Tsahkna.
NTB-AFP
– Den 22. september vil FNs sikkerhetsråd innkalle til et hastemøte som følge av Russlands åpenlyse krenkelse av estisk luftrom fredag, skriver det estiske utenriksdepartementet i en uttalelse søndag.

Det er første gang noensinne at Estland ber om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd.

Et av de russiske MiG-31-jagerflyene over Østersjøen sett fra svenske jagerfly fredag.
Tre russiske kampfly av typen MiG-31 befant seg fredag 12 minutter i estisk luftrom, ifølge Nato og EU. De har reagert sterkt på det de omtaler som en ny farlig, russisk provokasjon.

– Russisk opptrapping

Estlands utenriksminister Margus Tsahkna mener krenkelsen er del av et bredere mønster som viser en russisk opptrapping, både regionalt og globalt. Tidligere i september ble det meldt om russiske krenkelser i både polsk og rumensk luftrom, noe som også førte til kraftig reaksjoner.

– Denne atferden krever et internasjonalt svar, sier Tsahkna.

Han har også kalt fredagens krenkelse spesielt brutal.

– Russland har krenket estisk luftrom fire ganger i år, noe som i seg selv er uakseptabelt, men dagens krenkelse, der tre jagerfly gikk inn i vårt luftrom, er spesielt brutal, uttalte han fredag.

Russisk avvisning

Russland benekter at de har gjort noe galt og hevder å ha fløyet i samsvar med internasjonale regler. De sier det skjedde i forbindelse med at kampfly fløy fra Karelen i Russland til den russiske eksklaven Kaliningrad, som ligger mellom Litauen og Polen.

Estland har også bedt om et møte i Nato i tråd med artikkel 4 i Atlanterhavspakten. Den åpner for at Natos medlemsland kan be om rådslagning når et land mener at dets territorier, politiske uavhengighet eller sikkerhet er krenket.

