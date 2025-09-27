Hvordan er det å vokse opp med en hårsykdom? Det forsøker Espen Skjerven å gi et innblikk i når romanen «Ingenting å skjule» kommer i oktober. Foto: Kjetil Birkedal Pedersen

Han er bare sju år gammel når han en morgen våkner til en hodepute full av tynne, blonde hårstrå. De som er igjen på hodet, vil snart falle ut. I flere år vil de erstattes av en syntetisk parykk.

Espen Skjerven har levd nesten hele livet uten hår. Den 51 år gamle mannen sklir stadig mer inn med mange andre menn på hans alder, som også har begynt å miste håret.

Men det var en tid. En tid da han var den eneste. En tid der han ville gjemme det hele under en parykk. En tid der den glatte barneskallen for mange ga assosiasjoner til sykdom og kreft.