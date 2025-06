Erna: – Vi bør slutte å angripe hverandre

– Det er bra at Høyre nå ønsker å kutte mer i skattene enn de har foreslått de fire siste årene. Men Fremskrittspartiet har større ambisjoner i skatte- og avgiftspolitikken enn dette, uttalte Frp-leder Sylvi Listhaug onsdag.

Uttalelsen kom i en pressemelding som kom ut bare minutter etter at Høyre-leder Erna Solberg hadde lansert «tidenes skatteløfte» på en pressekonferanse, med i alt 50 milliarder i skattelettelser til folk og bedrifter. Dette er den første av i alt tre pressekonferanser Høyre har fått i stand i all hast nå før sommeren, for å komme på banen etter dårlige målinger.

– Vi har fått høre at vi trenger å være tydeligere, sa Solberg til pressen, vel vitende om at hun også har blitt kritisert internt i partiet for å sitte for lenge stille i båten.