Erna Solberg på stemmesanking

Tusenvis av valgbrosjyrer lå klare da Solberg ankom Bergen onsdag. Der skulle hun ut og møte velgere personlig.

– Det er et uhyre jevnt valg mellom blokkene. Sannsynligvis er dette det mest spennende stortingsvalget i min levetid, sier Solberg til NTB.

– Ikke fornøyd med Erna

På Lagunen storsenter i Fana, ikke langt fra der Solberg bor, kaster Høyre-lederen seg ut i kampen om velgerne, væpnet med valgbrosjyrer og Høyre-stæsj.

En av dem som får en brosjyre stukket i neven, er Gerd Bjørnsen. Hun har tidligere stemt Høyre, forteller hun til NTB.

Men i år går hun en annen vei.

– Jeg har forhåndsstemt – på Rødt, sier hun.

Ved et kafébord sitter en gjeng nyslåtte pensjonister, også de tidligere Høyre-velgere. Men nå har de spredt seg. En vil stemme taktisk på Venstre. En annen har gått til Frp.

– Jeg er ikke fornøyd med Erna, sier Paul Danielsen (67).

Han peker særlig på Solbergs utspill om at Høyre, ikke Frp, vil få statsministeren.

– Høyre kommer til å gjøre det katastrofalt dårlig, spår han.

Høyre-leder Erna Solberg tror hun skal greie å snu flertallet fra rødgrønt til blått. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

– Det kan snu

Den siste tiden har målingene vist et knepent flertall for rødgrønn side og den såkalte tuttifrutti-regjeringen med Ap-leder Jonas Gahr Støre i spissen.

Men Solberg tror det kan snu – slik det gjorde i 2017 da de rødgrønne ledet helt inn, men tapte på målstreken.

– Jeg tror vi skal klare det. Nøkkelen ligger nå i at Høyre styrker seg, sier hun.

Men da Solberg slo opp øynene onsdag, ble hun møtt av en ny krisemåling for Høyre. I målingen fra Opinion får partiet bare 13,4 prosent, som er den laveste oppslutningen på 16 år.

Kjempesmell i Hordaland

Høyre står imidlertid i fare for å miste en av sine mest sentrale politikere, Peter Frølich fra Bergen, som i dag leder Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

På en lokal måling i Bergensavisen onsdag er Frølich, som også er nevnt som en mulig arvtaker til Solberg, ute.

Ifølge målingen ligger Høyre an til å gå på en kjempesmell i Hordaland.

Men målingene spriker, og ifølge et gjennomsnitt av målingene ser det ut til at Frølich greier å berge mandatet. Høyre vil da beholde tre av fire mandater fra Vestland.

Bergen har tradisjonelt vært en av Høyres bastioner. Torsdag går ferden videre til Stavanger, en annen Høyre-bastion der partiet må løfte seg for å ha en sjanse til å vinne valget.