Erna Solberg: Må akseptere at ikke alle vil ha meg

Høyre-leder Erna Solberg på stemmesanking i hjembyen Bergen. Der kan Høyre gjøre sitt dårligste valg på 20 år. Paul S. Amundsen / NTB

– Jeg opplever veldig mye tilbakemelding på at folk ønsker meg som statsminister og syns at jeg bidrar i politikken. Og så er det noen som mener noe annet om meg. Det må jeg bare akseptere, sier Solberg til NTB.

Ifølge en TV 2-måling i slutten av august mener hele én av tre Høyre-velgere at hun burde ha trukket seg.

NTB henger i hælene på Høyre-lederen i sluttspurten av valgkampen. Den har hun startet i hjembyen Bergen. På kjøpesentre, bybanestopp og Torgallmenningen deler hun rundhåndet ut valgkampsedler og Høyre-materiell i håp om å overbevise flere velgere.

På mandag får hun vite om hun får betalt for innsatsen.

– Det var iallfall én som var blitt sikker på å stemme Høyre, sier Solberg.

Opp – og ned

Tirsdag var det høy stemning i Høyre etter borgerlig seier i skolevalget og seksere på terningen til Solberg i NRKs siste partilederdebatt.

Onsdag bråvåknet partiet til en ny dyster meningsmåling ned på 13-tallet. Onsdag kveld kom nok en krisemåling.

Solberg trøster seg med at det ofte går opp og ned på meningsmålingene.

– På mange målinger er det egentlig ganske tett mellom blokkene, litt avhengig av hvem som er over sperregrensen, påpeker Solberg.

– Men selvfølgelig er det sånn at skal de borgerlige vinne valget, så må Høyre bli større, slår hun fast.

Håper å snu det

På en foreløpig gjennomsnittsberegning for september fra Poll of polls får Høyre bare i underkant av 15 prosent av stemmene. Om det blir resultatet, vil det si at om lag hver fjerde Høyre-velger har forsvunnet siden valget i 2021.

I Solbergs eget hjemfylke Hordaland er det ekstra ille.

Høyre-leder Erna Solberg foran Høyre-bussen i Bergen. Paul S. Amundsen / NTB

Der viser en lokal meningsmåling for Bergensavisen onsdag et katastrofevalg for Høyre, der også Høyres stjerneskudd Peter Frølich ryker ut av Stortinget. Ikke på over 20 år har Høyre blitt målt lavere i Hordaland

– Er det ekstra forsmedelig?

– Ja, og det håper jeg ikke blir valgresultatet på mandag. Men min opplevelse er at vi skal klare å snu det.

– Tegner feil bilde

Nedturen startet for alvor i sommer. Da hadde Ap-leder Jonas Gahr Støre for lengst utpekt Frp og Sylvi Listhaug til hovedmotstander i valget.

– Det var et bevisst strategisk grep for å skape størst mulig motsetninger. Og for å tegne et bilde av hva en ny regjering vil gjøre, som ikke stemmer, sier Solberg.

– Var det et smart grep?

– Det får vi jo se på valgdagen og hvordan det går, da. Men Ap velger Frp som hovedmotstander fordi de oppfatter det som lettere å argumentere og tegne svart-hvitt-bilde av borgerlig side gjennom å diskutere med Sylvi.

– Den siste duellen nå er mellom Støre og Listhaug. Hva sier det om din posisjon i denne valgkampen?

– Dette er et arrangement i regi av Arbeiderpartiet og Frp, svarer Solberg kort.

Gråstein eller genistrek?

Siden starten av sommeren har Høyre forsøkt en rekke grep for å snu trenden. Uten å lykkes.

– Enkelte har omtalt det som at alt dere tar i, blir til gråstein?

– Det er ofte det som sies når man er inne i en trend. Men vi har fortsatt mange velgere som sitter på gjerdet. Det er potensialet vårt for å kunne løfte oss.

Solberg har blant annet fått pepper for uttalelsen om at matematikken tilsier at det er hun og ikke Frps Sylvi Listhaug som blir statsminister dersom de borgerlige vinner valget. Et tegn på desperasjon, mener flere kommentatorer.

Samtidig kan det være en genistrek – dersom det faktisk lykkes.

– Sånn er det alltid. Hvis man taper, er alt man har gjort dumt, og hvis man vinner, er alt en genistrek. Sånn er analysene, sier Solberg.

Ingen etterpåklokskap

– Er det noe du tenker at du og Høyre kunne ha gjort annerledes i denne valgkampen?

– Jeg tenker at jeg ikke skal utøve noe etterpåklokskap før valget er over, sier Solberg, som har sittet over 20 år som Høyre-leder.

– Det kan bli et trist sorti om valgresultatet blir noe i nærheten av målingene?

– Nå skal vi skal ta all evaluering etter at velgerne har sagt sitt. Nå skal jeg jobbe opp mot velgerne, og ikke med hvis og om og såfremt i fall.