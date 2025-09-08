– Erna kunne sagt «ja, jeg er helt enig»

– Erna Solberg har vært uklok, innleder Carl I. Hagen til Dagsavisen.

Han var partileder i Frp fra 1978 til 2006.

De foreløpige tallene i stortingsvalget viser et fortsatt et rødgrønt flertall, men et kjempevalg for Frp som det klart største partiet på borgerlig side.

Høyre-leder Erna Solberg. Foto: Silje Katrine Robinson / NTB

Høyre og partileder Erna Solberg går kraftig ned, og per klokken 21.00 viste tallene en oppslutning på bare 14,4 prosent for Høyre – mot Frps rekordstore 24,9. Det er et svært svakt valg for Høyre, og i så fall det svakeste på 20 år.

Valgkampinnspurten i årets stortingsvalg bar preg av usikkerhet om statsministerspørsmålet på borgerlig side.

– Da vi (Frp, journ.anm.) lanserte at det største partiet burde ha statsministeren i en koalisjon, var Høyre størst på målingene. Det var en gavepakke til Høyre, forklarer Carl I. Hagen.

– Erna Solberg kunne ha sagt «ja, jeg er helt enig, dette må velgerne bestemme». At det største partiet i koalisjonen skal ha statsministeren. Da kunne man hatt en helt annen valgkamp. Så dette er Erna Solbergs feil, mener han.

– Hvorfor tror du hun og Høyre valgte den strategien de valgte rundt dette?

– Det vil jeg ikke spekulere på, svarer Hagen.

De foreløpige resultatene viser at rødgrønn side, med Arbeiderpartiet og statsminister Jonas Gahr Støre i spissen, får fortsatt flertall og regjeringsmakt.

– Det ser ut til at Arbeiderpartiet får fortsette. Men Ap kommer ikke til å ha avtaler med noen, så det er ikke et solid flertall. Det blir veldig spennende, sier Hagen.

