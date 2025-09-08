– Erna kunne sagt «ja, jeg er helt enig»
Frp-veteran Carl I. Hagen mener Høyre-leder Erna Solberg gjorde en taktisk feil i valgkampen.
Innenriks
– Erna Solberg har vært uklok, innleder Carl I. Hagen til Dagsavisen.
Han var partileder i Frp fra 1978 til 2006.
De foreløpige tallene i stortingsvalget viser et fortsatt et rødgrønt flertall, men et kjempevalg for Frp som det klart største partiet på borgerlig side.
Høyre og partileder Erna Solberg går kraftig ned, og per klokken 21.00 viste tallene en oppslutning på bare 14,4 prosent for Høyre – mot Frps rekordstore 24,9. Det er et svært svakt valg for Høyre, og i så fall det svakeste på 20 år.
Valgkampinnspurten i årets stortingsvalg bar preg av usikkerhet om statsministerspørsmålet på borgerlig side.
– Da vi (Frp, journ.anm.) lanserte at det største partiet burde ha statsministeren i en koalisjon, var Høyre størst på målingene. Det var en gavepakke til Høyre, forklarer Carl I. Hagen.
– Erna Solberg kunne ha sagt «ja, jeg er helt enig, dette må velgerne bestemme». At det største partiet i koalisjonen skal ha statsministeren. Da kunne man hatt en helt annen valgkamp. Så dette er Erna Solbergs feil, mener han.
– Hvorfor tror du hun og Høyre valgte den strategien de valgte rundt dette?
– Det vil jeg ikke spekulere på, svarer Hagen.
De foreløpige resultatene viser at rødgrønn side, med Arbeiderpartiet og statsminister Jonas Gahr Støre i spissen, får fortsatt flertall og regjeringsmakt.
– Det ser ut til at Arbeiderpartiet får fortsette. Men Ap kommer ikke til å ha avtaler med noen, så det er ikke et solid flertall. Det blir veldig spennende, sier Hagen.
