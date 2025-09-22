Erika Kirk tilgir ektemannens drapsmann: – Svaret på hat er kjærlighet

Erika Kirk talte under minneseremonien for sin avdøde ektemann Charlie Kirk søndag. Der sa hun at hun tilgir 22-åringen som er siktet for drapet. Julia Demaree Nikhinson / AP / NTB

– Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør, sa Erika Kirk og siterte bibelen da hun talte under minnestunden for sin avdøde ektemann søndag. Da snakket hun blant annet om 22-åringen som er siktet for drapet.

– Den mannen, den unge mannen. Jeg tilgir ham, sa Erika Kirk.

– Jeg tilgir han fordi det var det Kristus gjorde. Og det er hva Charlie ville gjort. Svaret på hat er ikke hat. Svaret er kjærlighet – og alltid kjærlighet, sa hun videre.

22 år gamle Tyler Robinson er siktet for drapet på Kirk og risikerer dødsstraff hvis han blir dømt for de alvorligste punktene i siktelsen.

Annonse

– En nasjon i sorg

President Donald Trump sa i sin tale at Charlie Kirk ble brutalt drept av et «radikalisert og kaldblodig monster» for å ha snakket om frihet og rettferdighet, om Gud, om landet sitt, og sunn fornuft.

– Jeg vet jeg snakker på vegne av alle når jeg sier at ingen av oss noensinne kommer til å glemme Charlie Kirk. Det vil heller ikke historien gjøre, sa Trump.

– Nå som Charlie er gjenforent med sin skaper i himmelen, vil stemmen hans være som et ekko gjennom framtidige generasjoner – og navnet hans vil leve for alltid, sa Trump.

Annonse

Presidenten la til at de nå var en nasjon i sjokk og sorg.

– Dere aner ikke hvilken drage dere har vekket

Trump henvendte seg også Kirks familie og sa at ingen ord kan fylle tomrommet etter Charlie Kirk.

– Det er et tomrom som ikke lar seg fylle, sa Trump som la til at «Charlie Kirk brakte med seg mer godhet og kjærlighet til verden i løpet av sine 31 år, enn de fleste personer kan bringe i løpet av et helt liv».

Annonse

– Charlie Kirk elsket Amerika over alt, og Amerika elsket Charlie Kirk, sa Trump.

President Donald Trump har lagt skylden på det radikale venstre for Kirks død og truet med å gå etter liberale organisasjoner og givere, samt andre han mener feirer Kirks død.

Visestabssjef Stephen Miller i Det hvite hus lovet å bruke Kirks død som en samlende kraft for å fullføre arbeidet han begynte.

– Trodde dere at dere kunne drepe Charlie Kirk? Dere har gjort ham udødelig, sa Miller.

Annonse

– Dere aner ikke hvilken drage dere har vekket. Dere aner ikke hvor besluttsomme vi vil være for å redde denne sivilisasjonen, redde Vesten, redde republikken, sa han videre.

– Vårt arbeid vil bli større og bedre

Høyredebattanten Kirk var medgrunnlegger av den konservative organisasjonen Turning Point USA. Han ble skutt og drept 10. september da han holdt tale ved Utah Valley University i USA. Kirks kone ble valgt til ny administrerende direktør for Turning Point etter hans død.

Erika Kirk sier verden trenger en gruppe som kan føre unge mennesker bort fra veien mot synd, og mot sannhet.

Annonse

– Så jeg lover dere, vårt arbeid vil bli større og bedre. Jeg er beæret over å være den nye administrerende direktør for Turning Point. Jeg tar ikke lett på den oppgaven.

Det var fullsatt på State Farm Stadium i Arizona under minnestunden for Charlie Kirk. Over 60.000 tilskuere fikk, i tillegg til talene fra Miller, Erika Kirk og Trump, høre innslag fra blant andre visepresident J.D. Vance, forsvarsminister Pete Hegseth, utenriksminister Marco Rubio og etterretningssjef Tulsi Gabbard.

Visepresident J.D. Vance ga Kirk æren for å ha hjulpet Trump med å vinne valget ved å mobilisere unge velgere.

– Hele administrasjonen vår er her, men ikke bare fordi vi elsket Charlie som en venn, selv om vi gjorde det, men fordi vi vet at vi ikke ville vært her uten ham, sa Vance.

Annonse

President Donald Trump omfavner Charlie Kirks kone, Erika, under minnestunden søndag. John Locher / AP / NTB