Equinor-rapport: Flere alvorlige feil før Melkøya-ulykke i april

Selv om arbeideren som falt hadde hatt sikkerhetssele, ville den trolig ikke reddet ham. Equinor har beregnet at arbeideren ville falt 5,75 meter før selen stoppet ham. Til bakken var det 4,4 meter. Bildet viser Equinors anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest. Ole Berg-Rusten / NTB

Equinors granskingsrapport, som VG har sett, har avdekket elleve kritiske feil i forkant av ulykken. Blant annet ble det besluttet å stenge byggeplassen på anlegget dagen før ulykken, men beskjeden nådde ikke fram til byggelederen.

– Vi har alltid tid til å jobbe sikkert, med en rett og plikt til å stanse usikkert arbeid. Dette skal alle vite når de jobber for oss, sier direktør for landanleggene i Equinor, Christina Dreetz.

Seks av åtte arbeidere som jobbet i høyden, hadde ikke fått all påkrevd opplæring. Arbeiderne manglet også sikkerhetsutstyr, kommer det fram i rapporten.

Arbeiderne hadde tidligere varslet om mangler ved sikkerhetsutstyr til bruk i høyden seks måneder før ulykken, men dette ble ikke fulgt opp. Det var også glatt på byggeplassen fordi snø og is ikke ble fjernet regelmessig.

Rapporten viser at det var tidspress i byggearbeidet, som lå bak skjema. Dagen da ulykken skjedde, hadde én leder ansvar for 39 arbeidere, mot normalt 12. Flere av lederne i byggefirmaet var da på jobbsamling i Tromsø.

Anleggsfirmaet Consto sier de tar funnene på største alvor og vil gå grundig gjennom rapporten.