Equinor investerer 13 milliarder i Johan Sverdrup-feltet

– Prosjektet øker verdiskapingen og utvinningsgraden fra Johan Sverdrup. Samtidig bidrar det til stabil energiforsyning til Europa, sier Trond Bokn, direktør for prosjektutvikling i Equinor, i en pressemelding.

Equinor og partnerne investerer 13 milliarder kroner i fase 3 av Johan Sverdrup-utbyggingen. Det vil øke utvinningen med opptil 50 millioner fat oljeekvivalenter og bidra til fortsatt høy produksjon på norsk sokkel.

Bygger videre på eksisterende løsninger

Utbyggingen omfatter to nye havbunnsrammer og tilhørende rørledninger som kobles til eksisterende infrastruktur. Prosjektet, som har forventet produksjonsstart i fjerde kvartal 2027, utnytter erfaringer og teknologi fra tidligere utbyggingsfaser.

Annonse

Bruk av kunstig intelligens i planleggingen av fase 3 har ifølge Equinor gitt raskere beslutningsprosesser og en besparelse på 130 millioner kroner. Ambisjonen er å øke utvinningsgraden fra feltet fra dagens 66 til 75 prosent. Snittet for norsk sokkel ellers er på 47 prosent.

Det er teknologiselskapet TechnipFMC som har fått kontrakten for havbunnsutbyggingen med en verdi på rundt 5,3 milliarder kroner. Flere kontrakter, blant annet for plattformmodifikasjoner og boring av brønner, skal tildeles senere i 2025.

Kritikk mot manglende Stortingsbehandling

I 2024 satte Johan Sverdrup produksjonsrekord med 260 millioner fat olje. Feltet står nå for hvert tredje fat olje fra norsk sokkel og er blant verdens mest karboneffektive oljefelt, ifølge Equinor.

Annonse

Samtidig har oljegiganten fått kritikk for Fram Sør-prosjektet i Nordsjøen, der Equinor investerer over 21 milliarder kroner uten at saken behandles i Stortinget. – Dette er nok et eksempel på at man prøver å unngå en demokratisk, grundig behandling, sa SVs Lars Haltbrekken til NTB i forrige uke.

(NTB)