Epstein-anklager i selvbiografi: Trodde jeg skulle dø som sexslave
Virginia Giuffre skriver i en selvbiografi at hun fryktet å dø som sexslave for den amerikanske finansmannen Jeffrey Epstein.
Verden
Giuffre har vært en av de sterkeste stemmene blant dem som har anklaget Epstein for seksuell misbruk og menneskehandel.
I erindringsboken «Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice» skriver hun om opplevelser med både Epstein og britiske prins Andrew, melder BBC.
Giuffre døde 41 år gammel i april i år, og ifølge familien tok hun sitt eget liv.
Skal ha blitt tvunget tre ganger
Boken kommer ut tirsdag 21. oktober, men BBC har fått tak i boken i forkant. Den britiske kringkasteren melder at Giuffre skriver at hun ble tvunget til å ha sex med prins Andrew tre ganger. Første gang skal hun ha vært 17 år.
Prins Andrew avviser alle påstandene mot seg, og i 2022 inngikk han et forlik med Giuffre.
Før helgen ble det også kjent at den britiske prinsen skal slutte å bruke kongelige titler.
I boken beskriver Giuffre i detalj om hvordan Epstein misbrukte henne, men også om «et nettverk av rike og mektige menn som misbrukte unge kvinner», melder BBC.
– Ansatte internett-troll
– Jeg trodde jeg kunne komme til å dø som sexslave, skriver Giuffre i boken, ifølge den britiske kringkasteren.
Giuffre hevder også i boken at ansatte hos prins Andrew forsøkte å hyre «internett-troll» til å trakassere henne.
Epstein ble varetektsfengslet i 2019 i en omfattende sak om påstått misbruk av mindreårige og menneskehandel. Han ble samme år funnet hengt i fengselscellen mens han ventet på rettssaken.
To år senere ble Epsteins tidligere kjæreste Ghislaine Maxwell funnet skyldig i å ha rekruttert og manipulert unge jenter og kvinner til å ha sex med Epstein. Hun soner nå en dom på 20 år.