Selvbiografien til en av kvinnene som har anklaget finansmannen Jeffrey Epstein for menneskehandel og seksuell misbruk, Virginia Giuffre, kommer ut denne uken. Her fra en pressekonferanse i New York i 2019. Bebeto Matthews / AP / NTB

Giuffre har vært en av de sterkeste stemmene blant dem som har anklaget Epstein for seksuell misbruk og menneskehandel.

I erindringsboken «Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice» skriver hun om opplevelser med både Epstein og britiske prins Andrew, melder BBC.

Bildet av Jeffrey Epstein er tatt 28. mars 2018. Foto: New Yorks offentlige register over dømte seksualforbrytere / AP / NTB

Giuffre døde 41 år gammel i april i år, og ifølge familien tok hun sitt eget liv.

Skal ha blitt tvunget tre ganger

Boken kommer ut tirsdag 21. oktober, men BBC har fått tak i boken i forkant. Den britiske kringkasteren melder at Giuffre skriver at hun ble tvunget til å ha sex med prins Andrew tre ganger. Første gang skal hun ha vært 17 år.

Prins Andrew avviser alle påstandene mot seg, og i 2022 inngikk han et forlik med Giuffre.

Før helgen ble det også kjent at den britiske prinsen skal slutte å bruke kongelige titler.

I boken beskriver Giuffre i detalj om hvordan Epstein misbrukte henne, men også om «et nettverk av rike og mektige menn som misbrukte unge kvinner», melder BBC.

– Ansatte internett-troll

– Jeg trodde jeg kunne komme til å dø som sexslave, skriver Giuffre i boken, ifølge den britiske kringkasteren.

Giuffre hevder også i boken at ansatte hos prins Andrew forsøkte å hyre «internett-troll» til å trakassere henne.

Epstein ble varetektsfengslet i 2019 i en omfattende sak om påstått misbruk av mindreårige og menneskehandel. Han ble samme år funnet hengt i fengselscellen mens han ventet på rettssaken.

To år senere ble Epsteins tidligere kjæreste Ghislaine Maxwell funnet skyldig i å ha rekruttert og manipulert unge jenter og kvinner til å ha sex med Epstein. Hun soner nå en dom på 20 år.