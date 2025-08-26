Åge Aleksandersen og utenriksminister Espen Barth Eide møttes til debatt om Gaza i Trondheim mandag Bildekollasj: Dagsavisen

I samarbeid med Tankesmien Agenda og LO arrangerte Dagsavisen Politisk Pub mandag 25. august, der Åge Aleksandersen og Espen Barth Eide møttes for en samtale om grusomhetene som nå utspiller seg på Gaza. Mange nordmenn føler på en enorm avmakt. Gjør Norge alt vi kan for å stoppe det som skjer? Og hva er kunstens rolle når mørket er totalt?

Aleksandersen ble blank i øynene da han snakket om Gaza:

– Når vi ser på det avsindige kaoset, den verste skrekkfilmen noen gang. Er tilgivelse mulig? Hvordan kan man gå videre og ta naboen sin i hånden?

– Situasjonen er så, på godt trøndersk, jævlig. Det rører meg veldig som dere ser, legger Aleksandersen til.

Åge Aleksandersen og utenriksminister Espen Barth Eide møttes på stambordet på Habitat i Trondheim, mandag 25. august. Debattleder var Dagsavisens kommentar Jo Moen Bredeveien.

