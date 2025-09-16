Ukrainske flyktninger står i kø for å få mat på togstasjonen i Berlin i mars 2022. Arkivfoto: Michael Sohn / AP / NTB NTB

Samtidig som Russlands angrep mot Ukraina fortsetter, forblir EUs støtte til ukrainerne stødig, sier Danmarks innvandringsminister Kaare Dybvad Bek.

– Samtidig er det sunn fornuft å forbedere seg på dagen der situasjonen tillater ukrainerne å dra hjem for å hjelpe til med å bygge opp igjen landet sitt, sier han.

Mer enn 4,3 millioner mennesker har flyktet fra Ukraina til EU siden krigsutbruddet, ifølge EU-kommisjonen. Flest har kommet til Tyskland, mer enn 1,2 millioner mennesker.

Mange har fått såkalt midlertidig beskyttelsesstatus, som gir ukrainere tilgang til EUs arbeidsmarked, sosiale tjenester og medisinsk hjelp uten å måtte søke om asyl.

Annonse

Statusen løper ut i mars 2027. Ukrainere som oppfyller vilkårene, kan få nasjonale oppholdstillatelser. De gis «for eksempel på grunnlag av arbeid, opptrening, utdanning eller av familieårsaker», heter det i en pressemelding fra EU.

EU-landene skal støtte ukrainere som ønsker å vende hjem, inkludert med å tillate reiser til Ukraina for å kartlegge og ved å etablere returprogrammer.

I tillegg skal de enkelte landenes regjeringer informere fordrevne ukrainere om hvilke muligheter og rettigheter de har når den midlertidige beskyttelsesstatusen utløper.