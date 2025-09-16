Enighet i EU om retur og opphold for ukrainere etter krigen
EU-landene er enige om en koordinert tilnærming for å returnere fordrevne ukrainere når det er mulig etter krigen og tilby oppholdstillatelse til andre.
Verden
Samtidig som Russlands angrep mot Ukraina fortsetter, forblir EUs støtte til ukrainerne stødig, sier Danmarks innvandringsminister Kaare Dybvad Bek.
– Samtidig er det sunn fornuft å forbedere seg på dagen der situasjonen tillater ukrainerne å dra hjem for å hjelpe til med å bygge opp igjen landet sitt, sier han.
Mer enn 4,3 millioner mennesker har flyktet fra Ukraina til EU siden krigsutbruddet, ifølge EU-kommisjonen. Flest har kommet til Tyskland, mer enn 1,2 millioner mennesker.
Mange har fått såkalt midlertidig beskyttelsesstatus, som gir ukrainere tilgang til EUs arbeidsmarked, sosiale tjenester og medisinsk hjelp uten å måtte søke om asyl.
Statusen løper ut i mars 2027. Ukrainere som oppfyller vilkårene, kan få nasjonale oppholdstillatelser. De gis «for eksempel på grunnlag av arbeid, opptrening, utdanning eller av familieårsaker», heter det i en pressemelding fra EU.
EU-landene skal støtte ukrainere som ønsker å vende hjem, inkludert med å tillate reiser til Ukraina for å kartlegge og ved å etablere returprogrammer.
I tillegg skal de enkelte landenes regjeringer informere fordrevne ukrainere om hvilke muligheter og rettigheter de har når den midlertidige beskyttelsesstatusen utløper.