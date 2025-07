Endringer 1. august: Billigere barnehage, ny fraværsgrense og økt studiestøtte

– Vi hadde en makspris på barnehagen på 3.300 kroner da vi tok over. Vi har i ulike trinn satt den ned, og fra 1. august går den altså ned til 1.200 kroner, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

På valgkampturné denne uken besøkte han en familie i Sande i Vestfold med to barn i barnehagen.

– For dem så er det nesten 40.000 kroner spart fra nivået det var på, sier Støre.

Det er også flere andre endringer som trer i kraft fredag 1. august. Statsministeren har med seg en liste for å vise det fram:

Økt studiestøtte

* Studiestøtten økes med 10 prosent fra august 2025. Det betyr 15.169 kroner mer årlig.

– Studentene får ikke veldig raus økonomi som følge av dette, men de får bedre økonomi. Og så skal vi jobbe videre med å stabilisere studentenes økonomi i neste periode, sier Støre.

* Videre kommer det 550 millioner kroner til bedre bemanning i SFO fra 1. august, noe regjeringen ble enig med SV og Senterpartiet om i budsjettforhandlingene.

Tidligere er det blitt innført 12. timer gratis SFO per uke for elever på 1. til 3. trinn.

– Nå ønsker vi enda bedre kvalitet på tilbudet.

Videre skjer alle disse endringene:

* 1. august innføres de nye reglene for når ansatte i skolen kan gripe inn fysisk for å avverge at elever krenker andre psykisk eller vesentlig forstyrrer undervisningen til andre elever. Terskelen senkes.

– Skolen skal være et sted der elevene og ansatte er trygge, trives og lærer. Verbal mobbing og trakassering kan være like alvorlig som fysisk vold, og det er viktig å beskytte elever og ansatte mot dette, sa kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) da regelendringen foreslått.

* 1. august endres fraværsreglene i videregående skole.

– Fraværsgrensen skal fortsatt være på ti prosent, men skal minne mer om reglene for sykefravær i arbeidslivet. Eleven kan levere egenmelding på sykefravær i opptil ti prosent av timene i et fag. Hvis sykefravær og udokumentert fravær til sammen når ti prosent, må ytterligere sykefravær dokumenteres med attest fra helsepersonell, opplyser regjeringen.

* Strengere krav til bruk av lærlinger når bedrifter skal jobbe for det offentlige gjelder fra 1. august. Målet er flere læreplasser og fagutdannelse.

* Endringer for turistfiskenæringen: Det blir fra 1. august krav om at turistfiskebedriftenes fangstrapportering skal skje daglig. Det blir også innført 12 års aldersgrense for å kunne benytte seg av utførselskvote, og det blir strengere krav om utførselsdokumentasjon ved grensepassering, opplyser regjeringen. Neste år skal mengden fisk man kan ta ut fra landet reduseres.

* Fra 15. august kan varetekt gjennomføres med fotlenke. Den nye hjemmelen i straffeprosessloven åpner for at varetekt kan gjennomføres utenfor fengsel, med elektronisk kontroll, såkalt fotlenke, opplyser regjeringen.

* Fra 1. august endres vilkårene for familiegjenforening mellom barn med beskyttelse i Norge og barnets foreldre og søsken. Endringen skal blant annet forhindre at det blir gitt oppholdstillatelse i saker der det vil føre til bigami.

* Fra og med 1. august får regjeringen hjemmel i opplæringsloven og barnehageloven til å etablere registre med personopplysninger om barn i barnehage og grunnskoleopplæring. Bakgrunnen er at regjeringen vil opprette to nasjonale registre med noen opplysninger om hvert enkelt barn, slik at det blir mulig å følge utviklingen deres over tid.

* Nye regler om etableringsgodkjenning i barnehageloven trer i kraft 1. august.

* Endringer i privatskoleloven. Det innføres en hjemmel i privatskoleloven til å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på bestemmelser i loven eller forutsetningene for skolens godkjenning.

* Ny folkehøgskolelov trer i kraft. Den nye loven skal legge til rette for kvalitet og mangfold i folkehøgskolene, opplyser regjeringen.

* Innføring av dansk og svensk som likestilte alternativer til norskkravet for å få utstedt fag- eller svennebrev fra 1. august.

* Reduksjon i avgiftssatsen på avfallsforbrenning for ikke-kvotepliktige virksomheter. Avgiften reduseres fra 908 kroner per tonn CO2 til 830 kroner per tonn CO2 fra 1. august.

* Fra 31. juli 2025 trer plikten til å registrere reelle rettighetshavere i kraft. Fra 1. august skal Brønnøysundregistrene følge opp manglende etterlevelse av registreringsplikten med pålegg og tvangsmulkt.

* Endringer i reglene om klagenemnder innenfor Kunnskapsdepartementet, fra 1. august.

* Endringer i tiltaksforskriften for opplæringstiltak.

– Endringene har som formål å øke fleksibiliteten i opplæringstiltaket, samt sørge for bedre samsvar mellom Arbeids- og velferdsetaten sine opplæringstiltak og fylkeskommunen sitt opplæringstilbud, opplyser regjeringen.

* Nye regler om verdipapirisering og om betalinger på tvers av landegrensene innenfor EØS trer i kraft 1. august .

* Forskrift om egenregistrering i matrikkelen. Legger til rette for at eiere og festere selv skal kunne komplettere opplysninger om egne eiendommer i matrikkelen , altså Norges offisielle eiendomsregister for eiendommer, bygninger og adresser.

Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte denne uken familien Fossum, med Synnøve (3), mor Elfi Synnøve, far Ole-Fredrik, og Hallvard (5), som nå får enda billigere barnehage. Arbeiderpartiet / Handout / NTB

Studiestøtten økes med 10 prosent fra 1. august. Håkon Mosvold Larsen / NTB

Reglene for turistfiske strammes inn. Her fiskes det i solnedgang på Helgelandskysten. Gorm Kallestad / NTB

Det åpnes for at varetekt gjennomføres med fotlenke. Gorm Kallestad / NTB