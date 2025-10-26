Ifølge tidligere Trump-rådgiver Steve Bannon (71) finnes det en plan for at Donald Trump skal sikre seg en tredje presidentperiode i USA etter valget i 2028, til tross for at dette strider mot den amerikanske grunnloven.

– Han kommer til å få en tredje periode. Trump skal bli president i 2028, og folk burde bare finne seg i det, meldte Bannon til The Economist i et videointervju fredag.

Fra januar til august 2017 hadde Steve Bannon stillingen som sjefstrateg og rådgiver i Trumps første regjering. I dag er han en profilert figur i MAGA-bevegelsen.

– Absolutt realistisk

Annonse

USA-ekspert Hilmar Mjelde ved Høgskulen på Vestlandet mener at det ikke kan utelukkes at Trump og hans støttespillere vil forsøke å utfordre grunnlovens begrensninger dersom de får sjansen.

– En ny Trump-periode er absolutt realistisk. Hvis Trump har helse til å fortsette, vil det ikke overraske meg om han finner en måte å gjøre det på, sier Mjelde til Dagsavisen.

Hilmar Mjelde, professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, følger amerikansk politikk tett Mauricio Pavez

Han tror Trump og hans allierte kan forsøke å finne en kreativ fortolkning av grunnloven som åpner for et nytt kanditatur, og at dagens Høyesterett ikke nødvendigvis kan stå i veien.

– Jeg har ingen tillit til at dagens Høyesterett vil nekte ham det. Hvis han vil ha en tredje periode, vil Det republikanske partiet garantert renominere ham. Det er egentlig bare et spørsmål om han vil, sier Mjelde.

Annonse

Samtidig mener han at utfordringen ikke bare handler om jus, men om svekkede demokratiske normer i USA.

– Selv om Grunnloven egentlig er soleklar når det gjelder gjenvalgsbegrensningen, så er ikke det nok dersom de demokratiske normene forvitrer. Og de forvitrer jevnt og trutt i USA, sier han.

Grunnlovens begrensning

Den amerikanske grunnlovens 22. tillegg, som ble ratifisert i 1951, forbyr kandidater som allerede har blitt valgt til president to ganger fra å stille en tredje periode. Tillegget ble vedtatt etter at Franklin D. Roosevelt vant fire presidentvalg på rad under andre verdenskrig, noe som skapte bred politisk enighet om at makten i Det hvite hus måtte begrenses.

Annonse

Steve Bannon mener imidlertid ikke at dette vil bli en hindring for Trump. Han hevder at det allerede finnes en strategi for hvordan han skal kunne holde på makten også etter 2028.

– Det finnes mange forskjellige alternativer. Når det er passende, vil vi legge fram hva planen er, men det finnes en plan, og Trump vil være president i 2028, sier den tidligere rådgiveren til The Economist.



– Vi må fullføre det vi startet

Bannons bemerkninger kommer bare dager etter at millioner av amerikanere demonstrerte mot Trumps politikk under slagordet «No Kings». Presidenten svarte med å dele en AI-generert video på sin Truth Social-konto som viste han seg selv i et jagerfly mens han droppet det som ser ut til å være avføring på demonstrantene .

Annonse

Å få fjernet dagens grunnlovsbegrensning på presidentperioder ville i praksis kreve en grunnlovsendring som må godkjennes av to tredjedeler av Kongressen og tre firedeler av delstatene, et nesten umulig prosjekt i et så splittet politisk klima som dagens USA. Likevel antyder Bannon at Trump-leiren vurderer alternative måter å utfordre systemet på.

– Vi hadde dårlige odds i 2016 og dårligere odds i 2024 enn vi har i 2028, sa han. – Vi må fullføre det vi startet.

Steve Bannon erklærte seg tidligere i år skyldig i bedragerianklager knyttet til en innsamlingskampanje for grensemuren under en høring i New York Criminal Court på Manhattan. Avtalen sparte ham for fengselsstraff. STEVEN HIRSCH/NTB

Det skal være uklart hvor nær kontakt Bannon har med Trump i dag. Tidligere i år ble han dømt for bedrageri i forbindelse med innsamling av penger til muren Trump bygget på grensa til Mexico.

Populismen utfordrer systemet

Annonse

Trump har lenge hintet til offentligheten at han kunne tenkt seg en tredje presidentperiode. Dette har fått eksperter til å reagere. I vår uttalte historiker og forfatter Hans Olav Lahlum til Dagsavisen at han stiller seg kritisk til en slik mulighet.

– Endringen som ble gjort etter Franklin D. Roosevelt er veldig vanskelig å komme rundt. Det er derfor helt urealistisk at Donald Trump skal kunne stille til valg i 2028, sa Lahlum den gangen.

Men ifølge Mjelde ligger det i populismens natur å utfordre de etablerte spillereglene.

– Det ligger i populismens natur at «systemet» ikke må få stanse folkets vilje. Vi kan vente oss nettopp en slik argumentasjon fra trumpistene dersom Trump finner ut at han vil fortsette ved makten, sier Mjelde.

Annonse

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

