Hei, Anne! Du har vært og klatret på et av verdens høyeste og kaldeste fjell! Hvorfor ville du være med på det?

– Fordi jeg liker å overraske meg selv og omverdenen. For bare noen få år siden ville det vært helt utenkelig å vurdere en sånn utfordring, men etter at jeg gradvis har bygget erfaring og kompetanse med både bratt og utfordrende friluftsliv, så var det plutselig mulig å tenke tanken og våge å si ja.

– Jeg har sett på Denali som en slags svenneprøve, som et bevis på at jeg har gått gradene og lært meg håndverket; det å være ute og trives i utfordrende og ugjestmilde omgivelser. Alaska er eksamen i akkurat det.