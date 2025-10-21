– En slags svenneprøve

Anne Lindmo og fem andre TV-profiler bestiger verdens kaldeste fjell, Denali, i programmet «Ekspedisjonen».

Anne Lindmo på Denali i Alaska.

Navn i nyhetene

Gry Catinka Wold
Gry Catinka Wold Nyhets- og kulturjournalist
Publisert
Lesetid: 3 min

Hei, Anne! Du har vært og klatret på et av verdens høyeste og kaldeste fjell! Hvorfor ville du være med på det?

– Fordi jeg liker å overraske meg selv og omverdenen. For bare noen få år siden ville det vært helt utenkelig å vurdere en sånn utfordring, men etter at jeg gradvis har bygget erfaring og kompetanse med både bratt og utfordrende friluftsliv, så var det plutselig mulig å tenke tanken og våge å si ja. 

– Jeg har sett på Denali som en slags svenneprøve, som et bevis på at jeg har gått gradene og lært meg håndverket; det å være ute og trives i utfordrende og ugjestmilde omgivelser. Alaska er eksamen i akkurat det.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

anne lindmo nyheter alaska denali navn i nyhetene ekspedisjonen friluftsliv
Powered by Labrador CMS