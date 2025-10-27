– En samla arbeiderbevegelse må kreve at menneskerettigheter settes i førersetet

Et tjuetalls ulike fagforbund møtte opp på Jernbanetorget mandag for å vise solidaritet med palestinerne. FOTO: Ylva Lie Bjerke

Mandag kveld møtte fagbevegelsen opp til solidaritetsmarkering i regi av LO på Jernbanetorget i Oslo, med budskapet «Stopp folkemordet!»

Et tjuetalls ulike fagforbund og avdelinger stilte med faner, trommer og plakater. LO-leder Kine Asper Vistnes var en av dem som holdt appell.

– Den palestinske sivilbefolkningen har gjennom krigen og folkemordet blitt påført ufattelige lidelser. Og historien om de overgrepene på palestinerne starta ikke for to år siden, sa Vistnes, som også sa at LO-kongressen var krystallklar i mai: